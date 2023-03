Ông Trump tiết lộ 150 bức thư của các nhà lãnh đạo thế giới và người nổi tiếng

Theo RT, cuốn sách của ông Trump có tên “Letters to Trump” gồm 150 bức thư riêng được các nhà lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng, vận động viên, doanh nhân gửi cho ông Trump. Trong số này phải kể tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cố Công nương Diana, đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ông Trump hồi năm 2016 là bà Hillary Clinton, nữ MC nổi tiếng Oprah Winfrey, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, hai cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Ronald Reagan, cùng cựu Tổng thống Barack Obama.

Ngoài 150 bức thư, ông Trump còn cho đăng nhiều hình ảnh và lời “bình luận gốc” của cá nhân trong cuốn sách sắp xuất bản.

Cuốn sách của ông Trump hé lộ 150 bức thư cá nhân được nhiều nhà lãnh đạo và người nổi tiếng thế giới gửi trong 40 năm. Ảnh: The Sun

Ông Trump đã thông báo trên Twitter hôm 9/3 về việc sắp cho xuất bản cuốn sách mới. Nhà xuất bản Victory Team, đơn vị chịu trách nhiệm in cuốn sách, cho biết tác phẩm sẽ hé lộ những thông tin liên lạc “đáng kinh ngạc và đôi khi là riêng tư” của ông Trump trong 40 năm qua.

“Thành thật mà nói, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư tuyệt vời từ rất nhiều người tuyệt vời, và cả những người không quá tuyệt vời. Nhưng họ là những người rất nổi tiếng”, ông Trump nói.

Cuốn sách “Letters to Trump” sẽ được xuất bản vào tháng Tư tới. Trong khi đó, doanh thu bán cuốn "Our Journey Together" mà ông Trump cho xuất bản vào năm 2022 đã thu về 20 triệu USD chỉ sau hai tháng lên kệ.

Trước đây, ông Trump từng tiết lộ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tự tay viết “những lá thư tuyệt vời” gửi cho mình, và hai nhà lãnh đạo “có tình cảm” với nhau trong quãng thời gian ông Trump ở Nhà Trắng.



Trong khi đó, ông Trump đang bị chính phủ Mỹ điều tra trước nghi ngờ giữ lại tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Vụ điều tra được cho xuất phát từ chuyện các quan chức Mỹ phát hiện những lá thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã biến mất khỏi kho lưu trữ của cựu Tổng thống Trump.

