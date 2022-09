Ông Biden ‘bị lạc’ trên sân khấu sau khi phát biểu ở New York

Đoạn video ghi lại sự việc được Breaking911 đăng tải trên Twitter hôm 22/9. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại một hội nghị dành riêng cho cuộc chiến chống AIDS, bệnh lao, sốt rét và các vấn đề sức khỏe toàn cầu khác. Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, ông Biden đi về phía lối ra, nhưng xác định sai hướng và tỏ ra mất phương hướng trong vài giây.

Đoạn video cho thấy ông Biden kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay và không thể quyết định phải làm gì tiếp theo cũng như đi đâu ngay trên sân khấu.

Trước đó, hôm 14/4, ông Biden cũng không thể định hướng ngay lập tức vào cuối bài phát biểu. Cụ thể , đoạn video cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đã do dự sau khi hoàn thành bài phát biểu và không thể ngay lập tức tìm cách rời khỏi sân khấu. Thậm chí, ông Biden còn đưa ra cử chỉ bắt tay với “không khí”.

Mới đây, một cuộc khảo sát do hãng NBC thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden ở mức 45%, tăng 3% so với tháng Tám vừa qua. Tỷ lệ cử tri được hỏi không ủng hộ cách điều hành của nhà lãnh đạo này là 52% (giảm 3% so với cuộc thăm dò trước). Đây được xem là tin tích cực đối với đảng Dân chủ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây.

Được biết, kết quả cuộc khảo sát được công bố hôm 18/9 cho thấy số cử tri tuyên bố ủng hộ ông chủ Nhà Trắng ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Hiện cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nhận được 46% số ý kiến ủng hộ của cử tri. Đây là một sự cải thiện đối với đảng Dân chủ, vốn luôn bị đảng Cộng hòa dẫn trước trong các cuộc thăm dò trước đó.

Khảo sát cho thấy đảng Cộng hòa có lợi thế trong các lĩnh vực kinh tế, chống tội phạm và an ninh biên giới trong khi đảng Dân chủ nhận được nhiều ủng hộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, lạm phát hạ nhiệt cùng giá xăng giảm là những yếu tố thuận lợi cho đảng Dân chủ của Tổng thống Biden.

Loạt đạo luật vừa được thông qua gần đây, từ giảm lạm phát, chống biến đổi khí hậu, kiểm soát giá thuốc và tăng trợ cấp bảo hiểm y tế, thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn cũng như kiểm soát súng đạn đã giúp cải thiện uy tín và hình ảnh của đảng Dân chủ.

Thanh Bình (lược dịch)