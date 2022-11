Ô tô con cháy rụi trên quốc lộ, 3 người may mắn thoát nạn

Đang lưu thông trên quốc lộ 7A (Nghệ An), chiếc xe ô tô con bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may cả 3 người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.