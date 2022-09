Nước Anh tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II

Tang lễ Nữ hoàng Anh dự kiến bắt đầu lúc 11h (17h giờ Hà Nội) tại Tu viện Westminster ở London, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới.

Các cánh cửa dẫn vào Đại sảnh Westminster, nơi linh cữu Nữ hoàng Anh được quàn trong hơn 4 ngày qua để người dân đến viếng, đóng lại từ sáng nay. Đến 10h45 (16h45 giờ Hà Nội), linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II rời Đại sảnh Westminster trên cỗ linh xa đến Tu viện Westminster. Vua Charles III và các thành viên hoàng gia đi sau linh xa.

Tang lễ kéo dài khoảng một tiếng, do linh mục David Hoyle của Tu viện Westminster chủ trì. Hàng loạt lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có cả tân Thủ tướng Anh Liz Truss, sẽ lên đọc lời chia buồn và cầu nguyện.

Đến 11h55, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.

Đến 12h, đội danh dự khiêng linh cữu từ bục ra linh xa để di chuyển đến Cổng Wellington, hoàng gia tiếp tục đi sau linh xa. 13h, linh cữu được chuyển sang xe tang để di chuyển đến Lâu đài Windsor. Tại đây, một lễ rước diễn ra, đưa linh cữu Nữ hoàng đến Nhà nguyện St George, nơi bà được an táng. Lễ an táng bắt đầu vào 16h, kéo dài khoảng 45 phút.

Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được truyền hình trực tiếp tại 125 rạp chiếu phim trên khắp nước Anh, trong khi các công viên, quảng trường và nhà thờ của nước này cũng sẽ dựng màn hình lớn trình chiếu sự kiện trọng đại của xứ sở xương mù.

Theo nguồn tin chính phủ Anh, nghi thức tang lễ tại Tu viện Westminster và các đám rước liên quan trên khắp thủ đô London cũng sẽ được các hãng truyền thông như BBC, ITV và Sky truyền hình trực tiếp.

Trước đó, lễ viếng Nữ hoàng Anh đã kết thúc vào 6h30 ngày 19/9 (giờ địa phương) để chuẩn bị công tác đưa linh cữu nữ hoàng đến Tu viện Westminster, nơi tổ chức lễ quốc tang.

Chính phủ Anh đã điều ít nhất 10.000 cảnh sát và 1.500 binh sĩ để thiết lập lớp bảo vệ xung quanh khu vực trung tâm London trước tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo Daily Mail, đây là “chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử nước Anh”. Để phục vụ công tác an ninh, cơ quan chức năng Anh đã cấm lưu thông trên hàng loạt tuyến đường và cây cầu. Khoảng 23 dặm (37 km) rào chắn cũng đã được thiết lập để kiểm soát đám đông và đảm bảo an ninh cho các khu vực quan trọng.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài viếng Nữ hoàng Elizabeth II:

Tổng thống Israel Isaac Herzog tới dự tang lễ.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài tới dự tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham.

Nhật hoàng Naruhito tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Mỹ Joe Biden viết sổ tang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tới Đại sảnh Westminster ở London để viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II.

Một số hình ảnh nước Anh tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II:

Thanh Bình (lược dịch)