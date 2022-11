Người đi xe đạp vi phạm giao thông và tử vong tăng nhanh ở quốc gia này

Quan ngại trước tình trạng vi phạm giao thông gia tăng trong số những người sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển ở khu vực nội đô, cảnh sát thành phố Tokyo đã cho ban hành hình phạt mạnh tay hơn với 4 lỗi vi phạm điển hình.

Kyodo đưa tin theo các quy định mới được cảnh sát thành phố Tokyo ban hành vào cuối tháng 10, người đi xe đạp sẽ bị phạt vé phạt thay vì nhắc nhở nếu như vi phạm 4 lỗi gồm không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, không dừng đỗ đúng nơi quy định, đạp xe không đúng quy định, và đạp xe quá nhanh trên vỉa hè.

Số vụ vi phạm giao thông và tử vong liên quan tới người đi xe đạp tăng nhanh ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Trong những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe đạp đang chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ tai nạn giao thông ở thủ đô Tokyo. Trong năm nay, tính tới tháng Chín, 46,6% vụ tai nạn giao thông ở Tokyo được xác định liên quan tới xe đạp. Tỷ lệ này vào năm 2016 là 32,1%, và năm 2021 là 43,6%.

Vào năm 2021, tính trên cả nước, cảnh sát Nhật Bản phát hiện 21.906 vụ đạp xe vi phạm luật với 359 người tử vong. Trong số những trường hợp tử vong có hơn 75% là do vi phạm luật như phớt lờ tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Tình trạng gia tăng số vụ tai nạn do xe đạp xuất hiện sau khi người dân ở thủ đô Tokyo chuyển sang dùng xe đạp thường xuyên hơn mà một phần là do sự bùng nổ của ngành vận chuyển thực phẩm, và lối sống thay đổi do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo khảo sát của chính quyền thành phố Tokyo được công bố hồi tháng Tư, 22,3% người dân thủ đô cho biết họ đạp xe thường xuyên hơn kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan, và trong số này khoảng 30% người sử dụng xe đạp là trong độ tuổi ngoài 20 và 30.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của xe đạp cũng khiến người dân không khỏi lo lắng. Theo cuộc khảo sát của Viện Thúc đẩy Xe đạp Nhật Bản, 71,8% người đi bộ và 88,1% người đi xe máy cho biết họ lo sợ hoặc bất an vì người đi xe đạp.

Nhằm giảm thiểu số vụ vi phạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, cảnh sát Nhật Bản đã áp dụng quy định người đi xe đạp phải nhận 2 vé trích dẫn trong vòng 3 năm sẽ phải tham gia khóa học đạp xe đúng luật kéo dài 3 tiếng đồng hồ do cảnh sát tiến hành và phải trả phí 6.000 yen (40 USD). Nếu không thực hiện đúng quy định, mức phạt sẽ tăng lên thành 50.000 yen.

Vé trích dẫn được coi là một thông báo pháp lý yêu cầu triệu tập người vi phạm đến tòa án. Thông báo này trên thực tế là lệnh triệu tập chính thức yêu cầu một người phải ra hầu tòa để tranh luận về lỗi vi phạm luật lệ giao thông. Việc không có mặt đúng giờ tại tòa án được chỉ định có thể dẫn tới n hiều rắc rối pháp lý hơn cho người vi phạm. Trong khi đó, vé phạt được coi là tiền phạt có ghi rõ hành vi vi phạm giao thông của một cá nhân.

Thậm chí, người vi phạm có thể phải nhận án hình sự, dù thực tế tỷ lệ bị khởi tố trên mỗi vé phạt chỉ là 1 – 2%.

Ngoài xe đạp truyền thống, doanh thu bán xe đạp điện ở Nhật Bản cũng đang tăng nhanh. Theo đó, số lượng xe đạp điện được bán ở Nhật vào năm 2007 là 250.000 chiếc, nhưng đã tăng lên thành 790.000 chiếc vào năm 2021.

Điều này dẫn tới những mối nguy hiểm tiềm tàng mà đặc biệt với những gia đình có trẻ em. Như tại tỉnh Osaka, kể từ tháng 1 – 6 năm nay, 48 trẻ mầm non là nạn nhân trong các vụ tai nạn xe đạp, mà trong đó 28 trường hợp ngồi trên xe đạp điện.

Điển hình, hồi tháng Tư, tại thành phố Higashiosaka của tỉnh Osaka, một người mẹ chở 2 con bằng xe đạp điện nhưng không may gặp tai nạn trên đường. Hậu quả, con trai (3 tuổi) tử vong. Theo báo cáo, nạn nhân ngồi ở ghế trước đã bị rơi xuống đường khi xe đạp đổ, và sau đó bị xe tông phải dẫn tới tử vong.

Minh Thu (lược dịch)