Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Dư luận đang cho rằng, vụ nổ khiến 3 người bị thương, xảy ra tại số nhà 176 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội – là do pháo. Một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định, vụ nổ xảy ra là do nổ bình gas.