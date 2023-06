Ngày đầu khai mạc, lễ hội trái cây lớn nhất nước đón 25.000 lượt khách

Thông tin cập nhật từ Ban tổ chức Lễ hội Trái cây Nam bộ - Suối Tiên Farm Festival 2023 cho biết, lễ hội năm nay đã chính thức khai mạc vào sáng 1/6. Trong ngày đầu, công viên Suối Tiên dự kiến đón khoảng 25.000 lượt khách.

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội Trái cây Nam bộ sẽ giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sắc. Đây là lễ hội lớn nhất nước về trái cây, tập hợp đa dạng trái cây của các vùng miền trên cả nước, cũng như từ các quốc gia trên thế giới tham dự.

Trước đó, thống kê trung bình lượt người tham dự lễ hội trong năm 2017, 2018, 2019 lên tới 1 triệu lượt khách/năm trong 3 tháng hè. Mùa lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ ngày 1/6-31/8, ước đoán, lượng khách tới lễ hội đạt khoảng 80-90% thời điểm năm 2018 (trước khi có dịch bệnh).

Lượng khách đến Lễ hội trái cây Nam bộ trong sáng 1/6 khá đông. (Ảnh: BTC)

Cũng tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings đã công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam. Theo đó, nông trại Suối Tiên là nơi trồng, chăm sóc các loại trái cây có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới nhất tại Việt Nam. Có 31 giống cây xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Brazil, Thái Lan, Pháp… cũng như các giống cây khác của Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Hội thi Trái ngon – An toàn Nam Bộ cũng được tổ chức. Hội thi năm 2023 có 9 chủng loại trái cây chia thành 22 giống dự thi. Tính đến ngày 24/5/2023, Ban Tổ chức đã nhận được sự đăng ký tham gia của 365 nhà vườn của 9 tỉnh/thành với số mẫu dự thi là 420 mẫu. Trong đó nhiều nhất là măng cụt với 110 mẫu, cam với 70 mẫu, 65 mẫu xoài…

Lễ hội trái cây lớn nhất nước sẽ kéo dài trong 3 tháng hè. (Ảnh: BTC)

Thời điểm hè cũng là lúc nhiều hoạt động du lịch tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp. Trong tháng 7 tới, thành phố sẽ có thêm Lễ hội Sông nước, giới thiệu về đặc trưng du lịch đường sông của địa phương. Trước đó, hồi tháng 4, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực, Món ngon cũng đã được tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh (TP.HCM) thu hút một lượng lớn khách tham dự.

Theo số liệu mới công bố từ Cục Thống kê TP.HCM, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5 ước đạt 9.381 tỷ đồng, con số này tăng 42,2% so với cùng kỳ, trong đó, dịch vụ lưu trú tăng 70,5%; dịch vụ ăn uống tăng 39,5%. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 34,8% so với 5 tháng của năm 2022. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 5 ước đạt 846 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng 4, so với cùng kỳ tăng 71,8%; cộng dồn 5 tháng đầu năm 2023 tăng 78,7%.

Trần Chung