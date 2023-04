New York chuẩn bị cho ông Trump trình diện tại tòa thế nào?

Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin, chiều mai (4/4) cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị buộc tội tại tòa án. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Ông Trump mô tả cuộc điều tra nhằm vào ông là một cuộc "săn lùng phù thủy chính trị" và những người ủng hộ cựu Tổng thống, gồm cả nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố sẽ tới New York để phản đối. Tòa nhà tòa án ở trung tâm thành phố, nơi có tòa án hình sự và tòa án tối cao bang New York, sẽ đóng cửa một số phòng xử án khi ông Trump có mặt tại đây vào lúc 2h15 chiều.

Ngoài ra, các phố quanh quanh tòa nhà của tòa án và giao thông tại đây cũng bị chặn trong thời gian ông Trump ra và vào khu vực này. Các nhân viên an ninh tòa án và cơ quan mật vụ Mỹ sẽ phụ trách an ninh bên trong tòa nhà và khu vực lân cận. Cảnh sát New York sẽ hoạt động ở vòng ngoài, xử lý giao thông và giám sát mọi cuộc biểu tình.

Ảnh: Reuters

Cảnh sát New York cho biết, cho tới giờ, không có mối nguy nào đang đe dọa thành phố.

Một cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump cho hay, theo kế hoạch ông Trump sẽ bay từ Florida tới New York vào thứ Hai, nghỉ đêm ở Tháp Trump rồi sáng thứ Ba (4/4) sẽ trình diện tại tòa án. Tối mai lúc 8h15, ông dự kiến sẽ có bài phát biểu từ Mar-a-Lago.

Trong khi thông tin truy tố cựu Tổng thống Donald Trump thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông thì tới giờ vẫn chưa rõ liệu sự xuất hiện của ông tại tòa án có thu hút một lượng lớn người biểu tình không. Ông Trump là người New York bản địa song không nhận được nhiều phiếu bầu ở quê nhà.

Joe Tacopina, luật sư của ông Trump trước đó phát biểu trên kênh "This Week" của hãng tin ABC News rằng ông không biết điều gì sẽ xảy ra khi thân chủ của mình bị buộc tội tại tòa án. "Đây là việc chưa từng có. Tôi đã có mặt trong cả triệu vụ buộc tội ở tòa án, có liên quan tới những người nổi tiếng nhưng lần này mọi chuyện hoàn toàn khác. Có cơ quan mật vụ tham gia. Tôi hiểu rằng họ có mặt để đóng cửa một số phòng xử cho buổi chiều. Tôi chỉ không biết điều gì sẽ xảy ra".

Hoài Linh