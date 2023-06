Nắng nóng cao điểm, công viên nước làm ăn ra sao?

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023. Trong quý, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 82% lên hơn 54 tỷ đồng. Nguồn thu phần lớn đến từ hoạt động bán vé vui chơi vào công viên, cung cấp hàng hóa.

Theo DSN, lợi nhuận quý I tăng do lượng khách đến Công viên nước Đầm Sen đạt 289.868 vé, tăng 110,19% so với cùng kỳ. Do đó, doanh thu bán hàng và dịch vụ tăng 81,8% so với cùng kỳ, tương đương hơn 24,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 886 triệu đồng, tăng 130% so với cùng kỳ do lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng.

Khấu trừ chi phí vốn, Công viên nước Đầm Sen báo lãi sau thuế đạt 19,6 đồng, cao gấp 2,3 lần so với năm ngoái.

Trong mùa cao điểm hè năm ngoái quý II/2022, DSN báo đạt doanh thu 98,5 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Công ty đạt lợi nhuận gộp hơn 67 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ.

Lượng khách tới các công viên nước tăng mạnh. (Ảnh: DSN)

Năm 2022, Công viên nước Đầm Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 232 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần năm 2021. Lãi sau thuế gần 108 tỷ đồng, tương đương lãi gần 300 triệu đồng mỗi ngày. Đây cũng là con số lợi nhuận cao kỷ lục trong suốt lịch sử hoạt động của công ty.

Hiện, Công viên nước Đầm Sen có quy mô tổng tài sản ở mức 283 tỷ đồng. Công viên nước Đầm Sen đi vào hoạt động từ năm 1998 với vốn điều lệ ban đầu 45 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES), đơn vị chủ quản Công viên nước Hồ Tây cũng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022. Trong năm qua, HES ghi nhận doanh thu đạt hơn 136 tỷ đồng, tăng khoảng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lãi ròng gần 18,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơn 29 tỷ đồng của năm 2021. Mức lãi này thậm chí còn cao hơn cả năm 2019, thời điểm trước đại dịch.

Theo HES, nhu cầu vui chơi giải trí đã bị kìm nén bởi đại dịch trong 2 năm (2020 - 2021) đã được tháo gỡ, kỳ nghỉ hè của học sinh trở về đúng như nhiều năm trước... đã tạo sức hút mạnh mẽ kéo khách hàng đến công viên nước.

Năm 2022, Công viên nước Hồ Tây đón tiếp 434.058 lượt khách trong và ngoài thủ đô đến vui chơi, tăng 418.650 lượt, tương đương tăng 2.717,1% so với năm 2021.

Cạnh tranh

Nhiều trung tâm vui chơi mới nổi lên khiến cho các công viên nước cũng bị cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp này phải liên tục bảo dưỡng, đầu tư mới để thu hút khách.

Theo lãnh đạo CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist), chủ quản Công viên nước Đầm Sen, công viên đã quá cũ kỹ và kém thu hút đối với khách hàng, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, thị trường đang bị co hẹp do có quá nhiều địa điểm vui chơi giải trí mới cạnh tranh và chia sẻ bớt nguồn khách hàng tiềm năng.

Trong năm nay, Công viên nước Đầm Sen dự chi 10,3 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Ngoài ra, DSN bỏ thêm 86 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cũng như đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty cũng có kế hoạch dành 14,1 tỷ đồng cho ngân sách sự kiện và 5,4 tỷ đồng cho quảng cáo để thu hút khách hàng.

Công viên nước Đầm Sen trình kế hoạch tài chính năm 2023 với tổng doanh thu đạt 210 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua mức chi cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%. Cổ tức năm 2023 chi tối thiểu 24%.

Tương tự, chủ Công viên nước Hồ Tây cho biết, trong năm nay, doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác có tài chính mạnh, năng lực kinh doanh tâm huyết với lĩnh vực giải trí để thai khác tối đa lợi thế của công viên nước, đặc biệt là hợp tác kinh doanh khu vực 1,7 ha, khắc phục tình trạng đầu tư không hiệu quả tại Công viên Mặt trời mới.

Đơn vị này cũng đẩy mạnh tiếp thị khách hàng các tỉnh lân cận và Hà Nội để thúc đẩy tăng lượng khách đoàn, tour học sinh đến công viên nước Hồ Tây. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung thiết bị trò chơi mới, sản phẩm mới phục vụ cho công viên.

Năm nay, công ty này đặt mục tiêu đạt doanh thu 139,61 tỷ đồng, tăng 2,58% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 61,5% so với 2022.

Không chỉ công viên nước mà nhiều loại hình công viên giải trí khác cũng có kết quả kinh doanh tốt. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đơn vị đang quản lý các hoạt động giải trí Thảo Cầm Viên, doanh thu thuần đạt 144,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 45,3 tỷ đồng năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Thảo Cầm Viên Sài Gòn đạt gần 3 tỷ đồng. Dù không cao, song mức này vẫn gấp 3 lần kế hoạch đặt ra và là mức cao nhất 10 năm trở lại đây. Năm 2021, công ty này lãi chỉ hơn 500 triệu đồng.

Ngọc Cương