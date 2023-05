Lễ đăng quang của Nhà vua nước Anh Charles III diễn ra như thế nào?

Theo hãng tin AP, Điện Buckingham mới đây đã đưa ra thông báo về kế hoạch tổ chức lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5. So với lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953, quy mô và thời gian cử hành lễ đăng quang lần này được giản lược rất nhiều.

Thông báo cho biết, lễ đăng quang dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 2.000 khách mời, ít hơn rất nhiều so với hơn 8.000 khách mời dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Buổi lễ vẫn có những nghi thức truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm và có sự góp mặt của nhiều hoàng gia trên thế giới, nguyên thủ các nước và hầu hết thành viên Hoàng gia Anh.

Lễ đăng quang của Vua Charles III được tổ chức vào 6/5 tại Tu viện Westminster. Ảnh: Guardian

Theo các phương tiện truyền thông Anh, buổi lễ sẽ bắt đầu vào hồi 11h sáng (giờ địa phương), do Tổng Giám mục Canterbury chủ trì.

Để di chuyển tới Tu viện Westminster, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ sử dụng cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State Coach. Đây là cỗ xe được chế tạo năm 2012 để kỷ niệm 60 năm ngày Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

Tại tu viện, Vua Charles III sẽ được xức dầu theo nghi thức truyền thống, nhận các biểu tượng của quốc vương, bao gồm quả cầu và vương trượng, và được đội Vương miện Thánh Edwards lần đầu tiên. Bà Camilla cũng phải trải qua một nghi lễ nhỏ hơn để được phong ngôi vị Hoàng hậu chính thức.

Cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State Coach. Ảnh: Guardian

Kết thúc buổi lễ kéo dài khoảng 1 tiếng, Vua và Hoàng hậu sẽ trở lại Điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State Coach. Đây là cỗ xe gần 260 năm tuổi, đã được sử dụng trong mọi lễ đăng quang kể từ thời Vua William IV năm 1831.

Sau khi trở lại cung điện, Vua và Hoàng hậu sẽ xuất hiện trên ban công để chào đón hàng triệu người đã chờ đợi bên ngoài để ăn mừng sự kiện này. Trong 3 ngày tiếp theo, lễ đăng quang sẽ được chào mừng bằng các lễ rước truyền thống theo nghi lễ Hoàng gia Anh, một buổi trình diễn ánh sáng, tiệc đường phố và một buổi hòa nhạc tại Lâu đài Windsor.

Vương miện Thánh Edwards. Ảnh: Guardian

Buổi hòa nhạc tại Lâu đài Windsor sẽ diễn ra vào ngày 7/5, bao gồm phần trình diễn của một số nghệ sĩ hàng đầu thế giới và một dàn hợp xướng đăng quang đặc biệt. Tới 8/5, người dân Vương quốc Anh sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ lễ.

Theo tờ Telegraph, chi phí cho 3 ngày diễn ra lễ đăng quang của Vua Charles III vào khoảng 113 triệu Euro (100 triệu bảng Anh), lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II trước đó tiêu tốn khoảng 56 triệu Euro theo tỷ giá ngày nay.

Áo khoác được Vua và Hoàng hậu Anh sử dụng trong lễ đăng quang. Ảnh: NYT

Tuy vậy, phần lớn chi phí cho buổi lễ ngày 6/5 được sử dụng cho mục đích an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố - vốn không phải là vấn đề lớn vào những năm 1950. Tờ The Sun cho biết, khoảng 11.500 cảnh sát được huy động tới London để đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Theo Reuters, buổi lễ đăng quang của Vua Charles III "sẽ ngắn hơn, diễn ra sớm hơn, có quy mô được thu gọn và đại diện cho các nhóm cộng đồng, tín ngưỡng khác nhau". Truyền thông Anh nhận xét, lễ đăng quang sắp tới thể hiện rõ tinh thần "ủng hộ chế độ quân chủ tinh gọn" của Vua Charles III.

