17/11/2021

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương.