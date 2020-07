Xem cắt cỏ, lưỡi  phay găm trúng bụng, nội tạng lòi ra ngoài

Xem cắt cỏ, lưỡi phay găm trúng bụng, nội tạng lòi hết ra ngoài

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng lưỡi phay máy cắt cỏ vẫn còn cắm ở bụng, lộ hết cả nội tạng ra bên ngoài. Tình trạng của bệnh nhân khi đó rất nặng.

Lưỡi phay máy cắt cỏ bị gãy bay cắm thẳng vào vùng bụng dưới, gây đứt cơ thẳng bụng, đứt động mạch và tĩnh mạch chậu ngoài, đứt nhiều đoạn ruột non. Bệnh nhân trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Vết thương khiến mạch máu đùi phải bị cắt đứt, đồng nghĩa chân phải không được cấp máu, nguy cơ liệt chân hiện hữu nếu không có xử trí phù hợp.

Ngay lập tức, Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện. Tất cả các bộ phận nhanh chóng tiến hành công tác sơ cứu ban đầu.

Các y bác sĩ khoa Khám bệnh, nơi tiếp nhận ban đầu đã nhanh chóng băng ép vết thương, chuyển bệnh nhân đến bộ phận cấp cứu. Các chuyên khoa gồm Gây mê hồi sức và Ngoại nhanh chóng hội chẩn.

Vừa tiến hành hồi sức truyền máu,ê kíp vừa thực hiện phẫu thuật phục hồi lưu thông động mạch, tĩnh mạch chậu ngoài, kèm theo cắt nhiều đoạn ruột non bị tổn thương. Ngay sau đó, các mạch máu cũng lưu thông trở lại, SPO2 đạt 97%, bàn chân ấm dần. Sau 4 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu cho biết ngoài việc cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thêm yếu tố may mắn. Sau khi lưỡi phay máy cắt cỏ gãy, cắm vào vùng bụng gây đứt động mạch và tĩnh mạch, rất may mắn, vật dụng này đã găm giữ các đầu động mạch và tĩnh mạch bị đứt vào xương cánh chậu. Do đó, cầm được máu, nhờ đó máu không bị chảy ồ ạt, bệnh nhân giữ được tính mạng để có cơ hội được bác sĩ cứu sống.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính mình. Khi gặp phải những vết thương phức tạp, người bệnh cần được sơ cấp cứu và điều trị tại bệnh viện để được cầm máu và xử trí kịp thời, đúng cách. Đặc biệt khi có dị vật găm vào người, không được tự ý rút ra, tránh mất máu, nguy hiểm đến tính mạng.

N. Huyền