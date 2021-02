Những 'chiến binh' không ngủ, thần tốc xét nghiệm, truy vết không để thua virus

Người dân về quê đón Tết cần đặc biệt chú ý những điều này Theo PGS Trần Đắc Phu, người dân vẫn có thể đi lại về quê ăn Tết nhưng cần tuân thủ quy tắc phòng chống dịch. Tốt nhất, cần nắm rõ thông tin địa phương mình đến và khai báo y tế.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hải Dương, các cán bộ y tế tại CDC Hải Dương đã nhiều đêm không ngủ để chạy đua với thời gian, hoàn thành công tác truy vết một cách nhanh nhất có thể.

Khi ô tô đưa mẫu xét nghiệm gom từ các khu về, các nhân viên sẽ tiến hành phân loại các mẫu xét nhiệm và đánh mã cho từng mẫu từ F1-F4. Việc phân loại nhằm xác định ai là F1 bị nhiễm bệnh, ai là F2 bị nhiễm bệnh, liệu có lây sang cho F3 hay không và cũng là bước truy vết mối liên quan giữa các ca nghi nhiễm.

Ông Nguyễn Nhân Duy - chuyên gia sinh học phân tử là người chịu trách nhiệm các mẫu ở đây. Ông Duy kể "khi nhận được tin, tôi và một vài bạn khác đã bay từ TP HCM ra với quyết tâm cố gắng hỗ trợ Hải Dương sớm kiểm soát được dịch bệnh. Bằng mọi giá, đêm hôm cũng phải cố gắng làm. Ai cũng có gia đình, có nỗi niềm riêng nhưng cần phải gác lại, thậm chí Tết sắp đến rồi nhưng phải nghĩ tới cái lớn hơn là vì xã hội”.

Theo ông Duy nỗ lực của mọi người sẽ giúp sớm kiểm soát được dịch bệnh. Gia đình là một phần của xã hội, giúp được xã hội là giúp được gia đình mình nên dù thức trắng đêm hay ngày Tết cận kề mọi người vẫn khẩn trương làm việc không có giới hạn nào. Chỉ có quyết tâm dập dịch thật sớm.

Các nhân viên xét nghiệm tại CDC Hải Dương

Chị Vũ Thị Huyên làm việc tại phòng PCR cho biết đã 9 đêm thức trắng kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được thông báo về ca bệnh đầu tiên, CDC Hải Dương đã nhanh chóng khởi động đội phản ứng nhanh tiến hành lấy mẫu ngay lập tức ở Chí Linh để khoanh vùng những ca F1.

Đúng 12h đêm, sau khi các mẫu dịch được chuyển về, đội của chị Huyền đã khởi động phòng lab tiến hành xét nhiệm sàng lọc 14 ca F1 của bệnh nhân, qua đó đã phát hiện ra 1 ca dương tính, mặc dù vậy để xác định chính xác 100% thì vẫn phải tiến hành các bước xét nghiệm khác. Đến 7h sáng ngày hôm sau, chính thức công bố ca bệnh dương tính với Covid-19. Từ đó đến nay mọi người vẫn miệt mài làm việc. Khi mệt thì chợp mắt một chút.

Theo PGS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch Tễ trung ương, virus ở Đà Nẵng là chủng cũ, khả năng lây nhiễm thấp, chu kỳ lây truyền dài đồng nghĩa với việc khả năng lây từ người nọ sang người kia ít. Ít có trường hợp từ một ca lây sang nhiều ca khác.

Còn chủng virus ở Hải Dương được xác định là biến chủng mới ở Anh. Phía Nhật Bản cũng đã thông báo ca nhiễm bệnh của nữ công nhân N.T.G (Hải Dương) là chủng ở Anh và ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã chính thức thông báo giải được trình tự gene của bệnh nhân liên quan đến Hải Dương là chủng biến đổi của Anh.

Chủng biến đổi mới của Anh có khả năng bám dính ở tế bào người rất mạnh, phải bám dính vào người thì mới có khả năng lây nhiễm. Hơn nữa tốc độ lây tăng 70% so với chủng cũ đồng thời chu kỳ lây truyền rút ngắn chỉ còn 2-3 ngày so với 5 ngày như trước đây. Có thể nói chủng virus này lây truyền nhanh hơn rất nhiều so với chủng cũ.

PGS Dương cho rằng chúng ta đang phải chiến đấu với 'kẻ thù' nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đây, nên công tác chống dịch phải chuyển thành phương án tốc độ, tốc độ và tốc độ để chiến đấu với kẻ thù.

PGS Dương nhấn mạnh phải đi nhanh nếu chậm hơn là thua virus. Vì vậy, tất cả mọi người đều đang làm việc vô cùng khẩn trương thâu đêm suốt sáng chạy đua với thời gian để thắng được chu trình của virus.

PGS Dương cho rằng đối phó với virus này, việc truy vết là một trong những điều sống còn bởi nhờ truy vết mới có thể phát hiện ra và cách ly ngay lập tức.

Trong đó việc truy vết bao gồm: tốc độ truy vết, tốc độ khoanh vùng, tốc độ xét nghiệm để chiến thắng lại tốc độ lây lan của virus. Ở đây chúng ta sắp xếp các đội truy vết không kể ngày đêm, ra danh sách chuyển ngay xuống địa phương để tổ chức cách ly bất kể đêm ngày.

