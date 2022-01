Tiêm vắc xin Covid-19 bao lâu được hiến máu?

Ngày 10/1, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 đã được phát động tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Năm nay, Chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra quanh năm.

Những năm qua, chương trình Chủ nhật Đỏ đều thu hút 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 - 50.000 đơn vị máu mỗi năm.

Trao đổi tại buổi họp báo, TS. BS Bạch Quốc Khánh cho biết: Hiện nay có 9 loại vắc xin phòng Covid-19, mỗi loại có thời gian khác nhau để tham gia hiến máu. Có loại vắc xin sản xuất theo phương pháp truyền thống "bất hoạt" (sử dụng virus có vật chất di truyền đã bị phá hủy) thì sau tiêm một tháng mới có thể tham gia hiến máu.

Các loại vắc xin sản xuất bằng các phương pháp mới phân tử thì chỉ 1 - 2 tuần có thể tham gia hiến máu. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thời điểm đi hiến máu, người hiến máu không có tác dụng phụ nào từ việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 chưa nên hiến máu, mà ưu tiên nghỉ ngơi lấy sức. Có thể 3 - 6 tháng mới tham gia hiến máu.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nên Ban tổ chức dự kiến sẽ không thực hiện lễ diễu hành đi bộ cổ động chương trình tại ngày hội chính như hằng năm, thay vào đó là hoạt động diễu hành của đoàn xe mô tô phân phối lớn thuộc Bros Motor Club trên các tuyến phố lớn của TP Hà Nội, cổ động chương trình cùng các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm.

TS Khánh cũng cho biết Viện đã nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn trong công tác hiến máu đảm bảo quy tắc 3A bao gồm: Đảm bảo an toàn cho người hiến máu; Đảm bảo cho nhân viên thực hiện hiến máu; Đảm bảo an toàn cho người nhận máu. Bên cạnh việc chia nhỏ các địa điểm còn kéo dài thời gian tiếp nhận hiến máu ở cùng 1 địa điểm, tức là tại 1 địa điểm sẽ kéo dài ra 2 ngày để giãn cách số người đến hiến máu. Ngoài ra các nhân viên thường xuyên test PCR để đảm bảo an toàn cho đơn vị tổ chức hiến máu.

Trung bình mỗi tháng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Với số lượng đó mới cung cấp đủ cho người bệnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ tiếp nhận 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tình trạng này kéo dài trong 2-3 tháng, như vậy sẽ thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu.

Trong tình hình dịch bệnh, Chủ nhật Đỏ là một sự chủ động để đảm bảo đủ máu cho bệnh nhân, chương trình được tổ chức chủ động trước dịp Tết để đề phòng tình trạng thiếu máu.

K.Chi