Quan hệ đồng giới với bạn cùng phòng, nam sinh viên nhận trái đắng

Vừa hết giãn cách, Bùi M.N. 20 tuổi, nam sinh viên tại Hai Bà Trưng, Hà Nội đã vội vàng tìm tới bác sĩ nam khoa. N. chia sẻ cậu rất lo lắng vì các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt và có mủ ở cậu nhỏ.

Tình trạng xảy ra cách đây hơn 1 tháng, N. đã tự mua kháng sinh uống và hết sau đó 1 tuần lại tái phát và N. lại tự điều trị. Đến hiện tại tình trạng nặng hơn.

Khám cho N. bác sĩ chuyên khoa Nam học và Tiết niệu, Nguyễn Quang Cừ, BV Đa khoa An Việt cho biết khi làm xét nghiệm bác sĩ phát hiện N, dương tính với vi khuẩn lậu cầu. Đặc biệt, vì N. đã tự mua kháng sinh uống trước đó nên bệnh chuyển sang mãn tính và việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều.

BS Cừ cho biết nếu trước đó khi có triệu chứng của bệnh lậu, N. được điều trị luôn kháng sinh trị lậu thì sẽ hiệu quả, không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, vì thời điểm đó vào lúc giãn cách nên N. không đi kiểm tra sức khoẻ được.

Nguyên nhân mắc bệnh lậu của N. đó là cậu được bạn cùng phòng rủ quan hệ đồng giới. Ban đầu N. thấy ngại ngùng nhưng sau khi được bạn rủ, xem trên mạng nên cậu thử. Khi hỏi ra, bạn cùng phòng của N. cũng có quan hệ không chung thuỷ và đã từng điều trị lậu.

Một trường hợp khác đó một nam sinh 19 tuổi cũng vào viện trong tình trạng nổi hạch ở bẹn, đi tiểu rắt. Nam sinh này trước đó đã uống kháng sinh trị viêm tiết niệu. Khi xét nghiệm bác sĩ phát hiện nam sinh dương tính với lậu cầu. Nguyên nhân mắc bệnh lậu, nam sinh này cũng không rõ vì đã 3 tháng qua nam sinh không quan hệ tình dục.

Bác sĩ Cừ tư vấn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Cừ cho biết bệnh lậu là bệnh lây qua đường tình dục gặp khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm ở giới trẻ tăng lên rất nhiều, nhất là các trường hợp tò mò quan hệ tình dục chưa có biện pháp phòng tránh hoặc quan hệ tình dục đồng giới.



Những năm gần đây bệnh lậu có xu hướng tăng. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hằng năm trên toàn thế giới có khoảng 62 triệu người bệnh lậu/390 triệu người bệnh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.



Triệu chứng điển hình của bệnh lậu: tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu hoặc mủ, nổi hạch ở bẹn… Ngoài ra, người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sốt, ăn uống không ngon…

Khi bệnh chuyển sang mãn tính thì người bệnh dễ bị các biến bứng viêm nhiễm hơn

Hầu hết các trường hợp mắc lậu là do quan hệ tình dục với người bị bệnh qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng. Một số ít trường hợp có thể mắc lậu do dùng chung chậu, khăn hoặc qua quần áo nhiễm lậu cầu khuẩn. Mẹ mắc lậu, nếu không được điều trị có thể gây viêm kết mạc mắt do lậu cho trẻ sơ sinh khi sinh đẻ.

Bác sĩ Cừ cho biết bệnh lậu điều trị không khó nếu bệnh được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời bằng phương pháp phù hợp. Người bệnh tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, không bỏ dở giữa chừng, xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học, hợp lý.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mọi người thường e dè khi mắc bệnh tình dục nên thường đến các phòng khám mang yếu tố nước ngoài hay tự mua thuốc điều trị như trên mạng dẫn tới bệnh chuyển thành mãn tính, điều trị khó hơn, có thể gây biến chứng.

Hiện nay, không chỉ tình trạng mắc lậu ở bộ phận sinh dục, bác sĩ Cừ cho biết có nhiều trường hợp còn mắc lậu ở miệng, ở hậu môn.



Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo chung thủy một vợ, một chồng. Tình dục không xâm nhập. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục: dùng đúng cách và thường xuyên, đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao như gái mại dâm, "khách làng chơi". Thực hiện chương trình 100% sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với đối tượng gái mại dâm.

K.Chi