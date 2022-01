Thành lập trung tâm “sửa chữa cho thai nhi”

Can thiệp từ trong bào thai, coi thai nhi như 1 bệnh nhân là một kỹ thuật điều trị vô cùng khó và đến nay có hàng trăm thai nhi đã được cứu sống.

Ngày 14/1, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa chính thức ra mắt Đơn vị can thiệp bào thai trực thuộc Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đơn vị can thiệp bào thai sẽ là nơi thực hiện mô hình khép kín trong việc chăm sóc sản phụ và bào thai. Nếu thiếu mảng này, bệnh viện sẽ không thể là cơ sở sản phụ khoa hàng đầu, chưa thực sự chăm sóc mầm sống, bà mẹ mang thai.

Trước đây, trong lĩnh vực sản khoa thì việc động vào bào thai là điều tối kỵ. Đây là kỹ thuật mới, can thiệp hết sức nhạy cảm khó khăn. Khi chúng ta động chạm vào buồng tử cung, sẽ có ảnh hưởng tới thai nhi, tới tâm lý sản phụ, sự thấu hiểu của gia đình. Về phía đồng nghiệp, khó khăn nhất khi tuyến dưới chuyển đến chúng tôi có một nửa số ca quá muộn. Chúng tôi chỉ nhìn bệnh nhân mà không biết nói gì, làm gì nữa.

Theo ông Ánh, 5 năm trước, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước từ Bộ Khoa học và Công nghệ về can thiệp bào thai. Bệnh viện đã cử 3 bác sĩ sang Pháp học tập. Đến nay, kỹ thuật can thiệp bào thai đã được triển khai thường quy và bệnh viện đã tổ chức đào tạo cho hàng nghìn bác sĩ tuyến dưới nhập viện, sàng lọc chẩn đoán trước sinh để tư vấn thai phụ không may có bệnh lý đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kịp thời.

PGS Ánh chia sẻ tại lễ khai trương.

Hàng trăm thai nhi mắc hội chứng như truyền máu song thai; dải sơ buồng ối..., đã được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai. Chính việc này đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về việc cứu sống được nhiều bào thai.

PGS Ánh cho biết khi chưa có kỹ thuật, nhìn hàng nghìn đứa trẻ chết dần, chết mòn hoặc trở thành tàn phế, gánh nặng cho xã hội, không thể hòa nhập với cộng đồng. Giờ kỹ thuật can thiệp bào thai mở ra một chương mới, cứu hàng trăm em bé, hàng trăm gia đình thoát cảnh nuôi em bé tàn tật, những đứa trẻ được sinh ra khoẻ mạnh đó là điều mà các y bác sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nếu chỉ thực hiện các kỹ thuật sản phụ khoa thông thường thì “quá nhàn” thu nhập lại quá ổn đều được người bệnh cảm ơn nhưng bỏ qua các kỹ thuật khó thì ai sẽ là người làm.

Đây là điều PGS Ánh trăn trở nhất và đến nay thì việc can thiệp bao thai đã chứng minh hiệu quả. Có nhiều bệnh lý không thể chờ em bé sinh ra để xử lý mà phải can thiệp từ hơn 20 tuần. Trong số các ca được can thiệp tại bệnh viện, chủ yếu là thai nhi từ 17 đến 26 tuần khi thai chỉ nặng vài gram. Nếu không can thiệp để sửa chữa tổn thương, em bé sẽ tử vong.

Theo chia sẻ của TS.BS. Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, là người mẹ từng 2 lần mang thai gặp biến chứng băng huyết nguy cơ tới tính mạng và cạn ối phải sinh non, điều đó làm nỗi băn khoăn của tôi.

Hơn 10 năm làm nghề, tôi từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân tương tự mình hoặc bệnh lý trầm trọng hơn, chính điều đó thôi thúc đội ngũ Can thiệp bào thai phấn đấu tiệm cận thế giới mang kỹ thuật mới ứng dụng cho bệnh nhân Việt Nam.

"Với việc ra đời của Trung tâm sẽ là cơ hội cho các bà mẹ mang thai nếu không may gặp các hội chứng truyền máu song thai; dải sơ buồng ối chậm tăng trưởng trong tử cung; song thai không tim; ứ nước bể thận, tràn dịch màng phổi, thiểu ối, đa ối, thiếu máu bào thai... vốn dễ dẫn đến nguy cơ thai nhi bị dị tật vĩnh viễn (không thể sửa chữa sau sinh) hoặc thai chết lưu.

Giờ đây khi gặp các hội chứng trên, thai phụ hãy đến ngay Trung tâm can thiệp bào thai, BV Phụ sản Hà Nội để được tư vấn, thăm khám và can thiệp kịp thời. Để thuận lợi trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, sản phụ có thể đặt lịch qua hotline 0819001200", BS. Sim cho biết.

Khánh Chi