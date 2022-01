Nữ giảng viên trẻ liên tục bị viêm âm đạo, giật mình thủ phạm từ chính đôi tay chồng

Theo Bác sĩ Hoàng Sầm – Viện Y học Bản địa Việt Nam, các thống kê cho rằng phụ nữ đã có chồng hay ở thành phố thì tỷ lệ viêm âm đạo càng cao.

Bác sĩ Sầm từng tiếp nhận nữ giảng viên đại học tại Hà Nội, tuổi còn rất trẻ, đã sinh 1 con. Cô gái đến khám khi đã đi qua 5,6 phòng khám, bệnh viện, đặt thuốc âm đạo liên tục nhưng cứ 1,2 tháng lại tái phát viêm âm đạo.

Tình trạng tái phát khiến nữ giảng viên này luôn tự ti, mệt mỏi, có lúc viêm âm đạo còn chạy sang tiết niệu ngoài ngứa, rát còn đi tiểu buốt.

Khi tư vấn cho bệnh nhân và cho đặt thuốc trị bệnh, bác sĩ mới hỏi về đời sống vợ chồng của người bệnh cũng như hành vi, thói quen sinh hoạt tình dục. Lúc đó, bệnh nhân chia sẻ hai vợ chồng khá hòa hợp nhưng vì tình trạng viêm nhiễm kéo dài nên chuyện ấy cũng không còn như trước. Mỗi lần âu yếm, người chồng thường có sở thích “yêu bằng tay” trước. Chính thói quen này là cách đưa vi khuẩn vào âm đạo của người vợ dẫn tới viêm âm đạo tái đi tái lại.

Bác sĩ Sầm cho biết viêm âm đạo là tình trạng nhiễm trùng tại âm đạo do các tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, vi nấm hay ký sinh trùng. Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm còn có thể do đáp ứng dị ứng hoặc kích ứng với các chất như kem diệt tinh trùng, bao cao su, xà phòng hay do dùng thuốc thụt rửa âm đạo bừa bãi.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Sầm từng có một đề tài nghiên cứu hành vi tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh, khảo sát có chọn mẫu người tham gia từ 42 đến 49 tuổi, cỡ mẫu khoảng 200 người. Qua đó, bác sĩ phát hiện một điều khi người phụ nữ trình độ càng cao nhu cầu kích thích tình dục bằng miệng, bằng tay trước khi giao hợp càng nhiều.

Trong khi đó, tay của người chồng hay miệng chính là ô vi khuẩn là thủ phạm gây ra viêm âm đạo tái đi tái lại. Nếu người bệnh thay đổi hành vi tình dục kết hợp với sử dụng thuốc hợp lý thì sẽ không còn bị viêm âm đạo nữa.

BS Sầm cho biết rửa tay trước khi ăn uống, trước khi đi ngủ và đã đến lúc cần rửa tay thật sạch trước khi làm chuyện ấy. Tay là môi trường tồn tại của nhiều loại vi khuẩn, tay vô cùng bẩn vì tiếp xúc với nhiều từ tiền, bàn phím máy tính, tiếp xúc rất nhiều đồ vật bẩn mà mình không biết như cầm vô lăng, lái xe máy. Mỗi cm2 trên bàn tay có hàng triệu vi khuẩn.

Các bác sĩ đều cho rằng rửa tay sạch sẽ là cách không chỉ phòng bênh truyền nhiễm như Covid-19 hiện tại mà nó còn phòng được các bệnh tiêu chảy,nhiễm khuẩn hô hấp, sởi, cúm… Nếu rửa tay đúng kỹ thuật rửa từ lòng bàn tay, mu bàn tay các kẽ ngón tay và rửa bằng xà phòng, nước xối mới có thể làm sạch tay bạn. Để giảm nguy cơ viêm nhiễm cho bạn tình, BS Sầm nhấn mạnh phải rửa tay thật sạch trước khi “lâm trận”.

Không chỉ tay, quan hệ tình dục bằng miệng cũng dẫn tới nhiều nguy cơ viêm nhiễm. Miệng của người khỏe mạnh là nơi trú ngụ của vô vàn các vi trùng khác nhau, virus, nấm, sinh vật đơn bào, vi khuẩn. Vi khuẩn chiếm số lượng đông đảo nhất.

Trong mỗi ml nước bọt có chứa tới khoảng 100 triệu vi khuẩn và hơn 700 loại vi khuẩn khác nhau trú ngụ trong miệng.

Trong khi đó, nghiên cứu chỉ ra rằng vi khuẩn ở miệng có thể không gây bệnh tại chỗ nhưng lại gây bệnh ở vị trí khác,người khác.

Với sự tiến hóa không ngừng của vi khuẩn cho thấy khả năng về sự thay thế không ngừng và không có điểm dừng để chúng có thể tồn tại được.

Nếu ở đường miệng thì hoàn toàn bình thường và môi trường khác chúng phải thay đổi chính sự thay đổi này kích thích viêm nhiễm ở vị trí đó.

Vì vậy ngoài rửa tay thật sạch thì vệ sinh răng miệng trước khi “hành sự” cũng là cách giúp bạn tình, vợ của mình không lo mắc các bệnh viêm nhiễm sinh dục.

Khánh Chi