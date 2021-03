Người đàn ông không khai báo y tế, lao thẳng xe vào bệnh viện mặc Giám đốc chặn lại

Bệnh viện thể thao VN nơi xảy ra vụ việc vào sáng nay.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 5/3, ông Phạm Xuân Vũ, phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Thể thao VN cho biết, vào khoảng 11g15 ngày 5/3, ông Nguyễn Văn N. điều khiển xe ô tô đến cổng Bệnh viện Thể thao vào đón người nhà đang điều trị tại khoa Vật lý trị liệu của bệnh viện.

Khi đến khu vực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của bệnh viện, người đàn ông này xuống xe, không khai báo y tế và gỡ bỏ dây chắn ô tô vào viện.

Thấy vậy, bảo vệ của bệnh viện đã ra kéo dây văng lên và yêu cầu người đàn ông trên qua khu vực tầm soát dịch bệnh để khai báo y tế cũng như để ô tô ngoài viện, phòng tránh dịch bệnh.

Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành mà tự ý lao thẳng vào trong bệnh viện, húc bật dây rào chắn của bệnh viện.

Trước tình hình này, PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện có mặt tại khu vực đã nhanh chóng tới yêu cầu người đàn ông thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, khai báo y tế và để xe ngoài bệnh viện. Thay vì chấp hành, người đàn ông này vẫn tiếp tục lái xe vào mặc giám đốc chặn lại.

Bệnh viện đã gọi báo Công an phường Mỹ Đình I và Công an quận Nam Từ Liêm về sự việc. Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Đình I đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và mời những người liên quan về Công an phường làm rõ.

Ông Vũ cho biết thêm, đây là lần thứ 2 người đàn ông này không tuân thủ quy định về phòng chống dịch, tự ý đi xe ô tô riêng vào trong bệnh viện.

Lần trước, bệnh viện cũng báo công an phường và đã lập biên bản sự việc.

Chia sẻ với phóng viên, PGS. TS. BS Võ Tường Kha, Giám đốc BV cho biết, sự việc được Camera ghi lại. Sau đó, bệnh viện đã cho xe chở bệnh nhân về nhà, còn người đàn ông có hành vi không đúng chuẩn mực đang làm việc tại cơ quan công an.

Lý giải quy định phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện, ông Kha cho biết, hiện dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, việc mọi người vào bệnh viện phải khai báo y tế là bắt buộc. Trường hợp không khai báo y tế, không thực hiện biện pháp phòng chống dịch sẽ không được vào cơ sở y tế. Ngoài ra, để đảm bảo phòng chống dịch, tất cả phương tiện cá nhân của người nhà bệnh nhân đều phải để bên ngoài bệnh viện.

Sau sự việc, công an đã mời người đàn ông này và những người liên quan về công an phường Mỹ Đình I giải quyết, một lãnh đạo của Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho hay.

N. Huyền