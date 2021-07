“Khỏe mạnh trong mùa dịch” cùng VinMart

Doanh nghiệp Việt vì người tiêu dùng Việt

Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hơn 25 năm qua, Masan và các công ty thành viên tin vào triết lý “doing well by doing good” với lý tưởng trở thành niềm tự hào Việt Nam. Vì vậy, trong từng chiến lược hoạt động kinh doanh và đóng góp trách nhiệm với xã hội và cộng đồng của mình, Masan luôn lấy quyền lợi của người tiêu dùng làm trọng tâm.

Hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngoài trách nhiệm luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ với giá cả ổn định cho các nhu yếu phẩm thiết thực để phục vụ người tiêu dùng, Masan Group đã kết hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) xây dựng nên gói bảo hiểm sức khỏe độc quyền mang tên “Khỏe mạnh trong mùa dịch”.

Thời hạn bảo hiểm (*) của gói bảo hiểm sức khỏe “Khỏe mạnh trong mùa dịch” là 30 ngày kể từ ngày đơn bảo hiểm của khách hàng có hiệu lực.

Gói bảo hiểm sức khỏe "Khoẻ mạnh trong mùa dịch" nhằm hỗ trợ sẻ chia những quyền lợi y tế và sức khỏe cho hàng chục triệu khách hàng của hệ thống VinMart/ VinMart+. Chỉ với hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng của hệ thống trên toàn quốc từ ngày 26/7 tới 25/8, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện với tổng quyền lợi lên đến 40 triệu đồng. Cụ thể:

- Quyền lợi 1: Điều trị ốm đau, bệnh tật: Khi nằm viện hay điều trị tại các cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: được chi trả trợ cấp 120.000 đồng/ngày, tối đa 14 ngày/người/thời hạn bảo hiểm (*). Khi thực hiện phẫu thuật: được chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật tối đa 40 triệu đồng/người/thời hạn bảo hiểm.

- Quyền lợi 2: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc không may tử vong do ốm đau, bệnh tật: 40 triệu đồng/người/thời hạn bảo hiểm.

Hướng đến ổn định an sinh xã hội

Bên cạnh gói bảo hiểm "Khỏe mạnh trong mùa dịch", Tập đoàn Masan và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội đang hợp tác để xây dựng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành tặng cho các đối tượng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn này, nhằm góp phần giảm gánh nặng của Nhà nước và ổn định an sinh xã hội.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quyền lợi gói Bảo hiểm sức khỏe "Khoẻ Mạnh Trong Mùa Dịch" tại hệ thống hơn 2.500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc hoặc truy cập https://emic.vn/static/m_care.pdf

Tập đoàn Masan đã đóng góp 60 tỷ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ, đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tài trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế lên đến 10 tỷ đồng... trao tặng hơn hàng chục ngàn thùng sản phẩm gồm thực phẩm và nước uống dinh dưỡng hỗ trợ các chốt biên phòng tại biên giới, bệnh viện và các địa phương nằm trong tâm dịch. Đồng thời, cán bộ nhân viên Tập đoàn còn xây dựng "Quỹ Người Masan giúp Người Masan" nhằm hỗ trợ các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang tập trung sản xuất, phục vụ khách hàng trên tuyến đầu chống dịch.

Anh Thư