Tối 7/8, Hà Nội thêm 28 ca dương tính nCoV, trong đó 24 ca ho sốt thứ phát

Hà Nội tiếp tục ghi nhận 28 ca dương tính mới SARS- CoV- 2 (ảnh minh hoạ)

Như vậy, tính từ 18 giờ 6/8 đến 18 giờ 7/8 ghi nhận 82 ca mắc mới.

Cụ thể:

Chùm sàng lọc ho sốt (1):

(1) N.T.K, nữ, 1957

Đ/c: Kim Tiên, Xuân Nộn, Đông Anh

Dịch tễ: Bệnh nhân ho sốt 3 ngày nay, kèm ho đờm. Sáng ngày 4/8, bệnh nhân đến khám tại BV ĐK Đông Anh điều trị chẩn đoán viêm phổi. 06/8 lấy mẫu XN KQ dương tính (BV Đức Giang)

Chùm ho sốt thứ phát (24):

(1) N. V. A, nam, 1957.

Đ/c: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

Dịch tễ: Là trường hợp sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 29/7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 06/8, lấy mẫu sàng lọc khu phong tỏa lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

(2) N.T.T, nữ, sinh năm: 1975.

Đ/c: Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

Dịch tễ: 24/7 -27/7/2021, đi bán trứng rong tại Thôn Nội Am, Thọ Am, Liên Ninh. Ngày 29/7, có qua nhà con gái ở thôn Thọ Am. Từ ngày 31/7-06/8, chỉ ở nhà. Ngày 06/8, được lấy mẫu sàng lọc test nhanh dương tính, TTYT lấy mẫu PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

(4) T.N.T, nam, 1958.

Đ/c: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

Dịch tễ: Là trường hợp sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 28/7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 06/8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(5) N.D.M, nam, 1989.

(6) N.D.N.M, nam, 2017.

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

Dịch tễ: Hai BN là F1 của N.T.T. Ngày 06/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

(7). N.T.C, nữ, 1975.

Đ/c: Hà Lâm, Thụy Lâm, Đông Anh.

Dịch tễ: Là F1 của N.V.H, tiếp xúc lần cuối ngày 03/8. Ngày 05/8, xuất hiện đau đầu, chóng mặt. Ngày 06/8, được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. Ngày 07/8, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)

(8) L.V.Th, nam, 1978

(9) L.Đ.K, nam, 2017

(10) L.T.T.H, nữ. 1979

Đ/c: 364 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Dịch tễ: cả 3 trường hợp là F1 của L.H.H.V, đã XN âm tính và CLTT từ 28/7 tại khu Nhà ở SV Tứ Hiệp. Ngày 06/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu XN kết quả dương tính (CDC thực hiện)

(11) N.T.T, nữ, 1977

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh, Đông Anh

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (vợ) của F0 N.V.H tiếp xúc lần cuối 3/8/2021. BN được cách ly tập trung tại Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 5/8. 05/8 bệnh nhân xuất hiện sốt cao, mệt, đau họng, không khó thở chuyển BVĐK Đông Anh điều trị, lấy mẫu XN kết quả dương tính (BVĐK Đức Giang) .

(12) L.V.B, nam, 1984

Đ/c: Xóm 1- Đan Tảo- Tân Minh- Sóc Sơn

Dịch tễ : Bệnh nhân là nhân viên công ty CASA, F1 của BN N.T.X tiếp xúc lần cuối 3/8. Bệnh nhân cách ly tại Việt Hàn từ 4/8. Đến 5/8 xuât hiện sốt, ho, đau mỏi người, chuyển BVĐK Đông Anh điều trị, được lấy mẫu XN kết quả dương tính (BVĐK Đức Giang) .

(13) T.V.C, nam, 1990

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh

Dịch tễ : Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH CASA cùng phòng với C.T.N. Được cách ly tại Việt Hàn từ 4/8 và XN lần 1 âm tính. Đến 5/8 xuất hiện sốt, ho, đau mỏi người , không khó thở, chuyển BVĐK Đông Anh điều trị, được lấy mẫu XN kết quả dương tính (BVĐK Đức Giang) .

(14) L.V.S, 1995

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh

Dịch tễ: là F1 (chồng) của C.T.N, ngày 03/8/2021 bệnh nhân đưa vợ đến khám tại PK An Bình được chẩn đoán nghi nhiễm Covid, BNđược xét nghiệm âm tính lần 1 được cho vào viện cách ly điều trị cùng vợ, ngày 06/8 được lấy mẫu XN lần 2 kết quả dương tính (BV Đức Giang).

(15) N.T.V, nam, 1983

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh, Đông Anh

Dịch tễ: sống cạnh khu trọ của các BN là công nhân công ty CASA, Ngày 5/8 xuất hiện đau họng, ho khan. Ngày 6/8 đi khám tại BVĐK Đông Anh cùng với mẹ và con gái ở cùng nhà làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu PCR khẳng định dương tính (BV Đức Giang).

(16) N.T.N, nữ, 2018

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh, Đông Anh

Dịch tễ: sống cạnh khu trọ của các BN là công nhân công ty CASA. Ngày 4/8 xuất hiện sốt cao. Ngày 6/8 đi khám tại BVĐK Đông Anh cùng với bố và bà ở cùng nhà làm test nhanh SARS CoV2 dương tính, được lấy mẫu XN PCR kết quả dương tính (BV Đức Giang)

(17) V.T.H, nữ, 1953

Đ/c: Tổ 35, TT Đông Anh, Đông Anh

Dịch tễ: sống cạnh khu trọ của các BN là công nhân công ty CASA. Ngày 5/8 xuất hiện đau họng, ho khan, ngày 6/8 đi khám tại BVĐK Đông Anh cùng với con trai và cháu ở cùng nhà làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu XN PCR kết quả dương tính (BV Đức Giang).

(18) D. V. T, nam, 1979

Đ/c: Hà Phong, Liên Hà, Đông Anh

Dịch tễ: là công nhân công ty CASA, tx với nhiều BN dương tính trước đây, được XN âm tính cách ly tại Việt Hàn từ ngày 4/8. Ngày 5/8 BN xuất hiện sốt cao, mệt mỏi, chảy mũi trong chuyển đến BVĐK Đông Anh, ngày 06/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính (BV Đức Giang).

(19) N.T.N, nữ, 2003

Đ/c: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì

Dịch tễ: là người sống trong KV phong tỏa, F1 của N.V.Đ, tiếp xúc lần cuối 06/8 được lấy mẫu XN KQ dương tính (CDC Hà Nội)

(20) P.T.N, nữ, 1990

Đ/c: Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì

Dịch tễ: là F1 của N.X.T, tx lần cuối 06/8, được lấy mẫu XN ngày 06/8 KQ dương tính (CDC Hà Nội)

(21) N.T.T, nữ, 1963

Đ/c: Tòa 26 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình

Dịch tễ: Là F1 của T.V.D (xác định dương tính 6/8), tiếp xúc lần cuối ngày 01/8, ngày 06/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm KQ dương tính (CDC Hà Nội).

(22) N.V.Đ. B, nam, 2013

Đ/c: Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh.

Dịch tễ: là F1 (cháu) của BN N.Q.T (xác định dương tính 06/8) tiếp xúc lần cuối ngày 05/8, ngày 06/8 lấy mẫu XN kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

(23) N.X.T, nam, 1994

Đ/c: Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh.

Dịch tễ: là F1 (con) của BN N.Q.T (xác định dương tính ngày 06/8) tx lần cuối ngày 05/8, được lấy mẫu XN kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

(24) N.D.T, nam, 1966

Đ/c: Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh.

Dịch tễ: sống trong KV phong tỏa, là F1 của N.D.K tx lần cuối 03/8, ngày 06/8 được lấy mẫu XN KQ dương tính (CDC Hà Nội)

Chùm Bắc Giang liên quan công ty SEI (2)

(1) N.T.T.H, nữ, 1993

Đ/c: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh

Dịch tễ: là nhân viên công ty SEI và CLTT từ 16-31/7 tại FPT đã được XN nhiều lần âm tính, ngày 06/8 lấy mẫu XN kết quả dương tính. (CDC Hà Nội thực hiện)

(2) Đ.T.D, nữ, 1989

Đ/c: Đại Đồng, Đại Mạch , Đông Anh

Dịch tễ: Là nhân viên công ty SEI đã CLTT tại FPT từ 16-31/7 và được XN nhiều lần âm tính, 02/8 đau rát họng, ngày 06/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính. (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1)

(1) N.V.Q, nam, 1994.

Đ/c: KCN CN Duyên Thái, Duyên Thái, Thường Tín.

Dịch tễ: Là lái xe đường dài, từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 05/8. Sau đó về công ty tại khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín. Ngày 06/8, BN đến BV Nông Nghiệp làm test nhanh dương tính, TTYT Thanh Trì lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, BN không có triệu chứng.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.727 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.040 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 687 ca.

