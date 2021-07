Chuyên gia chia sẻ những lợi ích người cao tuổi tiêm vắc xin Covid-19

Bác sĩ gợi ý 5 thực phẩm nên ăn nhiều trước và sau tiêm vắc xin Hà Nội và TP.HCM sắp bước vào đợt tiêm chủng lịch sử, việc chuẩn bị dinh dưỡng thật tốt trước khi đi tiêm chủng sẽ giúp cơ thể khỏe hơn, đỡ mệt mỏi hơn.

TS. BS. Thân Hà Ngọc Thể - Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM cho biết ở người trẻ thì hàng rào miễn dịch tốt nhưng người già hệ miễn dịch kém hơn nên virus vào cơ thể dễ dẫn tới biến chứng nặng, cơn bão cytokien, rối loạn đông máu.

Do vậy, ở người cao tuổi vẫn còn tâm lý lo ngại vắc xin Covid-19. Ví dụ từ cuối năm 2020, Michagen có khảo sát người từ 50 đến 80 tuổi thì chỉ có 20 % muốn chích ngùa càng sớm càng tốt, 46 % muốn chích ngừa nhưng vẫn chờ xem người khác đáp ứng làm sao, 20 % chưa muốn chích, 14 % không chích ngừa.

Nhưng TS Thể cho rằng các kết quả nghiên cứu của vắc xin Covid-19 trên nhóm người lớn tuổi thì tính sinh miễn dịch cũng như người trẻ tuổi thậm chí khả năng hấp thu vắc xin ở nhóm người cao tuổi còn tốt hơn nhóm người trẻ.

Đến nay, TS Thể cho biết chưa có lo ngại gì cho vấn đề tiêm vắc xin ở người cao tuổi.

Còn hiệu quả của vắc xin Covid-19 với người cao tuổi, theo CDC Hoa Kỳ thì hiệu quả tiêm vắc xin Covid-19 cho người trên 65 tuổi góp phần giảm 94 % nguy cơ bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện. Hiện Mỹ đã tiêm 82 % người trên 65 tuổi trở lên thì số ca mắc và tử vong giảm đi rất nhiều.

Người cao tuổi tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM.

Vì vậy, tiêm vắc xin ở người cao tuổi sẽ giúp giảm nguy cơ nhập viện nếu mắc Covid-19.

TS Thể cho biết, CDC Mỹ khuyến cáo vắc xin Covid-19 cho người trên 65 tuổi chỉ chống chỉ định cho người đã sốc phản vệ mũi 1 trước đó, hoặc có phản ứng với các thành phần của vắc xin, hoặc có phản ứng tức thì sau tiêm ở mũi trước thì sẽ không tiêm.

Đến nay, các loại vắc xin được công nhận thì đối tượng ưu tiên luôn luôn là người cao tuổi song song với nhân viên y tế.

Hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin Covid-19 thứ tự ưu tiên cho người trên 65 tuổi, chỉ chống chỉ định cho những người từng có tiền sử sốc phản vệ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào hoặc dị ứng với thành phần nhà sản xuất công bố, không quá mẫn với hoạt chất hoặc tá dược nào.

Vì vậy, chỉ những người đang mắc bệnh cấp, đã cắt lách, xơ gan giai đoạn cuối, có tiền sử tiêm vắc xin khác, đã mắc Covid-19, mang thai, phụ nữ cho con bú sẽ hoãn tiêm chủng.

TS Thể nhấn mạnh thông điệp tiêm vắc xin Covid-19 cho người cao tuổi cần nhớ:

Người cao tuổi hay người có bệnh nền đi kèm không chống chỉ định của vắc xin tiêm chủng Covid-19 mà là một trong các đối tượng ưu tiêm tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở tất cả các nước và Việt Nam.

Người cao tuổi hay có bệnh nền chỉ nên thận trọng tiêm chủng trong bệnh viện theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế ngày 26/7, thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu. Khi thấy một trong các dấu hiệu sau người tiêm cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế hoặc đến thẳng bệnh viện.



1) Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;



2) Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;



3) Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;



4) Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;



5) Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;



6) Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;



7) Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;



8) Toàn thân:



a. Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường



b. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.



c. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt



Sau tiêm, luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.



Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng.



Sưng ở vết tiêm nên tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.



Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh.



Đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.





Khánh Chi