Tối 29/8, Hà Nội thêm 49 ca mắc Covid-19, riêng Thanh Xuân có 39 ca

Cả nhà 4 người là F0, thành viên nặng nhất qua giai đoạn nguy kịch chia sẻ bí quyết vượt qua "Hãy giữ cho tinh thần mình lạc quan, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình vẫn đang tiếp tục chữa trị Covid-19 trong BV dã chiến 13 và đã đi được 2/3 đoạn đường", anh Phạm Vũ T. một F0 qua giai đoạn nguy kịch chia sẻ

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (39), Đông Anh (3), Đan Phượng (1), Hoàng Mai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1), Thường Tín (1), Hà Đông (1), Hoài Đức (1)

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sang lọc ho sốt (1), chùm liên quan TP.HCM (1), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (47)

Như vậy tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, Hà Nội ghi nhận 133 ca trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca khu cách ly.

Cụ thể:

Chùm ho sốt cộng đồng (1)

1) M.D.T, Nam, sinh năm 1992,

- Địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức.

- Dịch tễ: Ngày 27/8 BN được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, mẫu gộp dương tính, ngày 28/8 lấy mẫu đơn PCR, kết quả dương tính CDC Hà Nội thực hiện

Chùm liên quan Tp.HCM (1)

1) L.T.P.T, Nữ, sinh năm 2002,

- Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông.

- Dịch tễ: BN là F1 đã hoàn thành 01 tháng các ly tại TP. HCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8 lấy mẫu PCR kết quả dương tính

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (47)

1) V.A.D, Nam, sinh năm 1986,

- Địa chỉ: Việt Hùng, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N, ngày 28/8 lấy mẫu PCR kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện

2) L.A.L, Nam, sinh năm 1996,

- Địa chỉ: Việt Hùng, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N, ngày 28/8 lấy mẫu PCR kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện

3) G.A.H, Nam, sinh năm 1997,

- Địa chỉ: Việt Hùng, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N, ngày 28/8 lấy mẫu PCR kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện

4) V.P.L, Nữ, sinh năm 2009,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN trong khu phong tỏa từ ngày 23/8, ngày 28/8 lấy mẫu xét nghiệm kết quả PCR (+), CDC Hà Nội thực hiện.

5) T.T.T.V, Nữ, sinh năm 1983,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN trong khu phong tỏa từ ngày 23/8, ngày 28/8 lấy mẫu xét nghiệm, KQ PCR (+), CDC Hà Nội thực hiện.

6) V.T.C, Nữ, sinh năm 1962,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

7) P.H.K, Nam, sinh năm 1973,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

8) L.N.B.N , Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

9) V.N.P, Nam, sinh năm 2013,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

10) N.M.N, Nam, sinh năm 1943,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

11) T.H.L, Nữ, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

12) N.T.P.L, Nữ, sinh năm 1972,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

13) N.T.Y, Nữ, sinh năm 1986,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là cán bộ TTYT từ ngày 21/8 cách ly tại TTYT. BN được lấy mẫu nhiều lần kết quả âm tính. Ngày 28/8 được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính

14) N.T.N, Nữ, sinh năm 1939,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu 3 lần. Ngày 23/8 được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 28/8 được lấy mẫu kết quả dương tính

15) P.T.V, Nam, sinh năm 2000,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

16) M.X.C, Nam, sinh năm 1974,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN D.N.K. Ngày 23/8 được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 28/8 có triệu chứng ho, sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính

17) T.T.N, Nam, sinh năm 1962,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính, ngày 28/8 được lấy mẫu kết quả dương tính

18) H.T.A, Nam, sinh năm 1958,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vục phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. BN có triệu chứng ho sốt được lấy mẫu ngày 28/8. Ngày 29/8 kết quả xét nghiệm dương tính

19) N.T.H, Nữ, sinh năm 1961,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vục phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. BN có triệu chứng ho sốt được lấy mẫu ngày 28/8. Ngày 29/8 kết quả xét nghiệm dương tính

20) N.T.A, Nam, sinh năm 2011,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

21) L.T.T, Nữ, sinh năm 1960,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

22) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1939,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

23) N.T.H, Nữ, sinh năm 1983,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

24) N.M.H, Nam, sinh năm 1989,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

25) Đ.N.T, Nam, sinh năm 1985,

- Địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN là F1 BN V.V.D. Từ ngày 19/8 chỉ ở tại viện không đi đâu. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

26) N.T.P.T, Nữ, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Hà Hồi, Thường Tín.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.V.D. Từ ngày 19/8 chỉ ở tại viện không đi đâu. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

27) N.X.M, Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN M.T.X tiếp xúc lần cuối ngày 25/8, ngày 25/8 xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 28/8 bắt đầu sốt lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

28) N.T.T, Nữ, sinh năm 1944,

- Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.V.T. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

29) L.T.T, Nữ, sinh năm 1998,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 24/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

30) L.M.T, Nam, sinh năm 1957,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

31) T.T.T, Nữ, sinh năm 1981,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

32) N.M.S, Nam, sinh năm 1985,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 27/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

33) P.T.T, Nữ, sinh năm 2003,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23/8. Ngày 27/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

34) Đ.M.K, Nam, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.V.P. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

35) N.T.H, Nữ, sinh năm 1963,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.V.P. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

36) K.T.P, Nữ, sinh năm 1977,

- Địa chỉ: Hương Sơn, Mỹ Đức.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN K.A. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

37) V.P.A, Nữ, sinh năm 2000,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Ngày 23/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực phong tỏa. Ngày 26/8, được xác định là F1 (con) của BN N.T.B, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

38) N.H.A, Nam, sinh năm 1999,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tòa từ ngày 23/8. BN đã được lấy mẫu XN các ngày 23/8 và 26/8. Ngày 28/8 BN tiếp tục được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

39) N.T.A, Nam, sinh năm 1991,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tòa từ ngày 23/8. BN đã được lấy mẫu XN các ngày 23/8 và 26/8. Ngày 28/8 BN tiếp tục được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

40) N.T.T.T, Nữ, sinh năm 1971,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là vợ BN N.T.N, nhà sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Hàng ngày BN ở nhà đi chợ cóc tại ngõ 328 mua đồ về nấu cơm cho gia đình. BN được lấy mẫu XN các ngày 23/8 và 26/8, đến ngày 28/8 tiếp tục được lấy lại mẫu XN cho kết quả dương tính

41) N.T.N, Nam, sinh năm 1960,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Khu nhà BN bị phong tỏa từ ngày 23/8, BN đã được lấy mẫu XN các ngày 23/8 và 26/8. Ngày 28/8 tiếp tục được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính

42) N.G.H, Nam, sinh năm 2017,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 là cháu của BN T.T.T, gia đình sống trong khu vực phong tỏa, cả nhà đều mắc bệnh. Ngày 28/8 được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

43) N.A.D, Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 là cháu của BN T.T.T, gia đình sống trong khu vực phong tỏa, cả nhà đều mắc bệnh. Ngày 28/8 được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

44) H.T.L, Nữ, sinh năm 1977,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Khu vực nhà BN bị phong tỏa từ ngày 23/8, con trai BN là P.H.N có XN dương tính từ 27/8. BN đã được lấy mẫu XN vào các ngày 23/8 và 26/8, ngày 28/8 BN tiếp tục được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính

45) P.V.T, Nam, sinh năm 1973,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN thuộc khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Con trai BN là P.H.N có XN dương tính từ ngày 27/8. BN được lấy mẫu XN các ngày 23/8 và 26/8. Đến ngày 28/8 BN tiếp tục được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

46) P.M.H, Nữ, sinh năm 2011,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Gia đình BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, BN đã được lấy mẫu ngày 26/8 và ngày 28/8 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính

47) P.H.N, Nam, sinh năm 2004,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Gia đình BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, BN đã được lấy mẫu ngày 26/8 và ngày 28/8 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.

N. Huyền