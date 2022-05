Cải bó xôi, loại rau 'vàng' tốt cho sức khỏe, ai không nên ăn?

Các bác sĩ thường đưa ra lời khuyên là nên tiêu thụ cải bó xôi (rau chân vịt, hay rau bina) thường xuyên tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với những bệnh nhân mắc bệnh thận, sỏi thận bác sĩ khuyến cáo tốt nhất không nên ăn cải bó xôi.

Chị Nguyễn Lê H. (45 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ chị mắc ung thư đại tràng giai đoạn 2 đã phẫu thuật được 4 năm. Hiện chị H. đang sống chung với bệnh nhưng các lần tái khám kết quả rất tốt.



Suốt 4 năm qua, chị H. luôn cố gắng duy trì thói quen ăn uống sạch. Các loại rau xanh đều tự trồng từ trang trại nhỏ bên Đông Anh và thứ rau xanh nhiều nhất đó là cải bó xôi. Chị H. cho biết hầu như ngày nào chị cũng ăn ít nhất 300 gram cải bó xôi.



Bản thân chị cũng tìm hiểu cải bó xôi là loại rau “vàng” trong các loại rau nên được ăn thường xuyên. Các món từ rau này như cải bó xôi nấu canh thịt, xào thịt, chần nước làm gỏi trộn thịt…



Cải bó xôi là một thành viên của họ rau dền, có nguồn gốc từ Trung Đông, được trồng ở Ba Tư cách đây hàng nghìn năm. Loại rau này được đưa vào trồng ở Trung Quốc cách đây khoảng 1.500 năm. Nó đã thâm nhập vào châu Âu vài trăm năm sau đó và nhanh chóng có mặt trong nhiều món ăn.



Theo PGS Nguyễn Thị Bay – Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM, rau cải bó xôi (hay gọi là rau chân vịt, rau bina) là loại rau quý.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g rau chân vịt chứa 28,1µg vitamin C, đáp ứng được 34% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của loại vitamin này.

Hiện nay rau chân vịt còn được bào chế dưới dạng thực phẩm bổ sung, song nó vẫn được sử dụng rộng rãi chủ yếu như một loại rau.

Đặc biệt, trong rau cải bó xôi có nhiều Coenzyme Q10 có tác dụng làm đẹp da, hỗ trợ collagen nên được nhiều người trong lĩnh vực làm đẹp rất thích. Cải bó xôi có tác dụng là trợ tim vì nó cung cấp dinh dưỡng cho tế bào cơ tim.

Insulin thực vật, tốt cho bệnh nhân đái tháo đường vì giúp điều tiết lượng đường trong cơ thể. Khi ăn giúp ổn định đường huyết cho bệnh nhân.

PGS Bay cho biết cải bó xôi rất giàu canxi, có tác dụng phòng ngừa loãng xương vì vậy phụ nữ hay người ăn chay ăn rất tốt. Rau này có thể mua tươi hoặc mua khô.

Khi mua rau khô về rửa chế biến như rau tươi. Rau rất phù hợp cho những người đang có chế độ giảm cân hoặc chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường.

Một số nghiên cứu tự nhiên người ta thấy rau cải bó xôi còn giúp ngăn ngừa xơ vữa thành mạch giúp ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu cho cơ thể. Ngoài ra, gỏi rau chân vịt còn có tác dụng bổ máu và chống sự hình thành khối u gây bệnh ung thư.

Khi ăn rau chân vịt có axit oxalic nên chúng ta không nên nấu kỹ, có thể ăn rau dạng chần nước xôi khoảng 60 – 80 độ C để loại bỏ oxalic, không nên ăn cải bó xôi sống.



Theo BS CKI. Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, trong cải bó xôi có nhiều chất dinh dưỡng, được ví như loại rau vàng phòng ngừa bệnh tật.



Chất carotenoid trong cải bó xôi giúp chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư; vitamin A, C, K tốt cho hệ tim mạch, giúp bảo vệ mắt và làm sáng da. Lượng calo, đường và chất béo trong cải bó xôi rất thấp nên được đánh giá là rất tốt cho những bạn đang thực hiện chế độ giảm cân.

Nên chế biến nhanh với nhiệt vừa như chần, hấp hoặc xào áp chảo để giữ được dưỡng chất trong cải bó xôi..



Một số lưu ý là những người bị bệnh thận hoặc gout không nên ăn nhiều rau cải bó xôi, bởi thành phần oxalate và purin trong rau có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tình trạng bệnh.

Do thành phần chứa nhiều canxi nên nếu đang dùng thuốc chứa canxi thì hạn chế ăn cải bó xôi, cũng không nên chế biến cùng hải sản, vì cải bó xôi sẽ làm mất đi hàm lượng kẽm có trong hải sản.

K.Chi