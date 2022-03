Cách trị ho dân gian cho trẻ sau nhiễm Covid-19, cha mẹ nên áp dụng thử

Sau khi nhiễm Covid-19, chị Hà thấy con ho nên mua đủ các loại thuốc ho nhưng không ăn thua, trong khi đó mẹ chồng chị lại đòi cho cháu uống theo mẹo dân gian. Chị Hà cho rằng ho do Covid-19 thì phải uống thuốc.

Chị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) than thở con trai chị 3 tuổi sau nhiễm Covid-19 bé bị ho. Người lớn ho khỏi dần chỉ duy nhất bé ho nhiều nhưng không đỡ. Sốt ruột, chị Hà cho con đi khám bác sĩ chẩn đoán bé viêm họng nên có kê thuốc cho bé uống nhưng vẫn không đỡ.

Ai mách thuốc gì chị Hà đều mua cho con từ thuốc ho của Nhật, Nga. Thấy con ho rũ rượi, thậm chí vừa ăn xong được bát cháo chỉ cần ho là lập tức nôn ói.

Trong khi chị Hà đang tìm các thuốc ho tốt nhất cho con thì mẹ chồng chị cho rằng phải cho trẻ uống chanh đào ngâm mật ong hay bạc hà chưng đường phèn… đủ các bài thuốc ho. Vì khó uống nên con chị thường nhè ra.



Chị Hà cho rằng các thuốc ho đã được bào chế sẽ tốt hơn các loại theo kinh nghiệm không có tác dụng nhiều. Chỉ vì việc cho con sử dụng trị ho loại gì mà cả nhà lúc nào cũng như chiến tranh. Mẹ chồng – nàng dâu xung đột.



Theo TS.BS Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, ho cũng là một phản xạ có lợi để bảo vệ đường thở. Nhờ ho, trẻ mới có thể tống đàm ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng và thở dễ dàng hơn.

Đặc biệt, do trẻ nhỏ không biết khạc đờm vãi nên việc ho lại càng có ích. Chỉ khi trẻ ho quá nhiều làm để lại hậu quả xấu như quấy khóc không ngủ được, nôn ói, thì chúng ta mới sử dụng các loại thuốc ho.



Khi trẻ bị ho do Covid-19 chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng bài thuốc dân gian này để điều trị ho cho trẻ. Ho do Covid-19 cũng như nhiễm trùng đường hô hấp khác chứ không phải hoa do Covid-19 thì nặng hơn, nguy hiểm hơn.

Húng chanh và mật ong hấp cách thuỷ trị ho tốt.



Theo TS Tuấn, các bài thuốc ho từ thảo dược đã được ông bà ta sử dụng từ hàng ngàn năm rồi nên đó là những “khuôn vàng thước ngọc” để các thầy thuốc Đông y tin tưởng và sử dụng.

Về phương diện y học, cũng đã có những nghiên cứu chứng minh hiệu quả của những bài thuốc dân gian này, chẳng hạn như mật ong đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị ho nói chung và do Covid-19 nói riêng.

Trong điều trị ho do Covid-19, nhiều hướng dẫn đã được đưa ra, gần đây nhất là hướng dẫn của Anh Quốc khuyến cáo rằng mật ong có hiệu quả cao trong điều trị ho do Covid-19, đặc biệt là ho kéo dài.

Tuy nhiên, với những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì không được sử dụng mật ong tự nhiên vì nó có thể chứa nhiều bào tử mầm bệnh vì vậy nên chưng lên hoặc sử dụng mật ong tinh chế.



Theo lương y Bùi Hồng Minh – Hội đông y Ba Đình, Hà Nội, trong Đông y có nhiều bài thuốc trị ho từ thảo dược rất tốt trong điều trị ho kể cả ho do Covid-19.



Lương y Minh cho biết có thể sử dụng các bài thuốc ho như mật ong hấp với húng chanh, mật ong hấp nước quất, mật ong - cam – gừng - uống ấm nhâm nhi cũng giúp giảm ho.

Húng chanh hay còn gọi là lá tần dày là loại rau dễ trồng, có vị chua nhẹ, tính ấm… Vị thuốc chữa ho thông dụng được Bộ Y tế xếp vào danh mục 70 cây thuốc Nam thiết yếu. Theo các nhà khoa học phân tích trong cây húng chanh có chứa thành phần chủ yếu là carvacrol. Chất này có tác dụng gây ức chế mạnh lên các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp.



Khi dùng chỉ cần dùng 5 lá húng chanh giã nát trong chiếc bát nhỏ, hoà cùng 3 thìa cafe mật ong. Tiếp theo, trộn đều rồi hấp cách thuỷ khoảng 10 phút là có bài thuốc chữa ho hiệu quả. Mỗi ngày uống khoảng 2 lần để bài thuốc phát huy hiệu quả nhất.



Với trẻ dưới 1 tuổi không dùng được mật ong thì có thể sử dụng thay bằng đường phèn. Lương y Minh hướng dẫn lấy khoảng 10 lá húng chanh và 3 quả quất xanh, đem rửa sạch sau đó cho vào máy sinh tố xay nhuyễn cùng ít nước lọc.

Tiếp theo, đem lọc qua rây để lấy phần nước cốt. Cuối cùng thêm ít đường phèn rồi đem đi hấp cách thủy 20 phút. Ngày cho bé uống 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 1 thìa cafe cũng rất hiệu quả.

Tuy nhiên, những bài thuốc này chỉ là hỗ trợ. Trường hợp trẻ ho nhiều kèm theo đờm và nước mũi xanh thì cha mẹ nên cho trẻ khám bác sĩ để có tư vấn tốt nhất về sử dụng thêm thuốc khác.



Phương Thúy

Khám hậu Covid-19 cho trẻ, có cần phải chụp cộng hưởng từ? Chỉ cần nghe tim, phổi hoặc căn cứ vào phim XQ ngực thẳng đã xác định được tình trạng bệnh. Không phải trẻ em nào cũng cần phải chụp cộng hưởng từ hay cắt lớp vi tính.

Cách lấy lại sức khoẻ, chữa chán ăn hậu Covid-19 cho trẻ Sau nhiễm Covid-19, trẻ thường mệt mỏi, chán ăn vì vậy cha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ một chế độ ăn uống hợp lý hỗ trợ cho trẻ nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe.

Vì sao trẻ nhiễm Omicron dễ khiến cha mẹ hoảng sợ? Nhiều trẻ nhiễm Covid-19 sốt cao liên tục không hạ sốt kèm theo đau bụng, nôn ói khiến không ít ông bố, bà mẹ sợ hãi.