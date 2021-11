Ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng nhiều hơn thời Hà Nội giãn cách, sống chung với dịch bằng cách nào?

Các tỉnh không yêu cầu người vào địa bàn trình kết quả xét nghiệm Bộ Y tế vừa có công văn khẩn lưu ý các địa phương không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19 khi vào địa bàn tỉnh, thành phố.

Những ngày vừa qua Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nói với phóng viên Infonet đó là “chuyện bình thường”.

Vì thực tế vẫn còn những ca cộng đồng và sẽ tiếp tục lây lan khi nới lỏng. “Đó là chuyện bình thường. Vấn đề là có ca F0 đến đâu thì lấy mẫu xét nghiệm sớm đến đó, khoanh vùng, dập dịch sớm thì càng tốt. Lúc này chưa thể thả lỏng được”, PGS. TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Chuyên gia cho rằng, diễn biến dịch hiện nay rất phức tạp, có nguy cơ bùng phát nhưng Hà Nội vẫn đang kiểm soát được. Lưu ý nhất đối với Thủ đô hiện nay là phải phát hiện sớm các ca bệnh từ đó khẩn trương khoanh vùng, truy vết, dập dịch.

Song song với đó, Hà Nội vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm đánh giá nguy cơ tránh để tình trạng dịch bùng lên, không phản ứng kịp.

“Do đó vẫn cần phải xét nghiệm những đối tượng nguy cơ (người về từ vùng nguy cơ, cơ sở nguy cơ, chỗ nào có nguy cơ phải “đánh” luôn chỗ đó) chứ không phải chỉ có xét nghiệm để tách F0. Cụ thể thời điểm này do người từ trong nam, ngoài bắc về Hà Nội nhiều thì cần phải làm xét nghiệm nguy cơ ở cả bến xe, bến tàu”, ông Phu nhấn mạnh.

Lo ngại các ca trong cộng đồng có thể còn nhiều hơn thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách, PGS. TS Trần Đắc Phu lưu ý “chỗ não cũng phải an toàn”. Từ xí nghiệp, nhà máy hoạt động cũng phải an toàn, trường học mở cửa cho học sinh quay lại trường cũng phải an toàn, nhà hàng, chợ dân sinh đều phải có phương án hoạt động an toàn, không chủ quan.

Sống chung với Covid-19 không có nghĩa là buông lỏng ra hết, là chết (Ảnh minh họa)

Mặc dù phần lớn người dân từ 18 tuổi ở Hà Nội đã được tiêm vắc xin, do đó nếu có mắc thì tỷ lệ chuyển nặng cũng giảm. Nhưng theo ông Phu vẫn còn nhiều người chưa được tiêm vắc xin: những người già người mắc bệnh nền, trẻ em chưa được tiêm vắc xin, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người già ở Hà Nội cũng chưa cao. Đặc biệt những người nhập cư ở các địa phương lên Hà Nội làm ăn, sinh sống cũng chưa nhiều được tiêm vắc xin.

“Nếu dịch bệnh lây cho những nhóm đối tượng này rất nguy hiểm. Trong khi đó, Hà Nội có rất nhiều hoạt động có nguy cơ cao (tập trung đông người, đường đông đúc, giao lưu đi lại lớn) khiến dịch dễ bùng phát.

Ví dụ như hoạt động trải nghiệm đường sắt trên cao những ngày vừa qua hay tới đây ngày 11/11 diễn ra trận bóng đá Việt Nam - Nhật Bản tại sân Mỹ Đình. Đây là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ nếu không phòng bệnh tốt sẽ bùng phát dịch”, ông Phu cảnh báo.

Trả lời câu hỏi với tình hình dịch như hiện nay, các ca bệnh trong cộng đồng tăng lên đáng kể, Hà Nội có cần thiết phải nâng mức phòng dịch lên với những biện pháp mạnh hơn không?

Ông Phu cho rằng các quy định của Hà Nội hiện đã ổn rồi nhưng thực hiện thì vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể là việc kiểm tra, giám sát thực hiện ở các nhà hàng, công sở, người dân của các cấp chính quyền cơ sở chưa nghiêm.

“Bảo giãn cách nhưng đi xe điện có giãn cách đâu, bảo khai báo y tế nhưng cũng có khai báo đâu…Kiểm tra cũng không kiểm tra được hết.

Cần phải hiểu sống chung là thích ứng an toàn chứ không phải sống chung là cứ buông lỏng ra hết, là chết. Kể cả người dân cho đến chính quyền cơ sở.

Người dân vào hàng ăn cứ chìa thẻ xanh ra “khoe” đã tiêm đủ vắc xin rồi nói chuyện với nhau mà không cần giữ khoảng cách, hay những người già cũng đi xe bus từ xa đến để chen chúc đi trải nghiệm đi đường sắt trên cao mà vẫn như chưa từng có dịch.

Chúng ta cần truyền thông mạnh về đảm bảo an toàn phòng dịch khi mà ngành giao thông vận tải đã có quy định, đã có khuyến cáo để người dân biết thực hiện …

Theo đó, đối với các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp, tổ chức phải có phương án an toàn phòng chống Covid-19 để sống chung chứ không phải sống chung là thả lỏng, buông xuôi.

Đặc biệt với từng người dân ngoài tuân thủ các biện pháp 5K vẫn phải cảnh giác cao độ. Người dân có ho sốt phải đi xét nghiệm ngay, có dấu hiệu nghi ngờ phải báo với y tế nhất là những trường hợp đi về từ vùng dịch”, ông Phu bày tỏ.

N.Huyền