Vì sao buffet là hình thức ăn không khoa học, có hại cho sức khoẻ?

Buffet là hình thức ăn không khoa học, rất có hại cho sức khoẻ? (Ảnh minh họa)

Những hoàn cảnh khiến bạn hay ăn quá no

Trong cuộc sống, ai cũng từng vài lần tự mình đẩy mình vào tình huống ăn quá no. Ví dụ như đi ăn buffet, rất nhiều người thường ăn quá no vì tâm lý nhiều đồ ăn, cũng như tâm lý bỏ từng đó tiền ra thì ăn cho thoải mái.

PGS Tuấn cho rằng, ăn buffet là hình thức ăn không khoa học và rất có hại cho sức khoẻ. Nếu ăn buffet nhiều lần sẽ gây gánh nặng cho cơ quan tiêu hoá.



Những thói quen dễ đẩy bạn vào hoàn cảnh ăn quá no đó là nhiều người có tính chất công việc bận rộn nên ăn vội vàng, bữa ăn diễn ra nhanh khiến người đó ăn quá nhanh mà không biết. Theo khoa học, thời gian bắt đầu đưa thức ăn vào miệng đến khi não báo mình ăn no mất 20 phút. Nếu bạn ăn quá nhanh dẫn đến ăn quá no sẽ không nhận được tín hiệu no từ não. Đến khi não nhận được tín hiệu thì dạ dày đã quá tải.



Nếu bạn ăn chậm hơn, nhai kỹ thì thời gian 20 phút có thể bạn ăn lượng thức ăn ít hơn nhưng đã nhận được tín hiệu từ não báo no.



Ngoài ra, PGS Tuấn cho biết trong cuộc sống công nghiệp, nhiều người buổi sáng áp lực công việc nên ăn qua loa còn buổi tối thì ăn nhiều hơn, ăn quá no vào bữa tối. Còn có nhiều tình huống đẩy bạn vào tình trạng ăn quá no ảnh hưởng tới sức khoẻ mà bạn không hề biết.

Ảnh minh hoạ.

Ăn quá no gây ra nhiều tác hại cho sức khoẻ



Khi ăn quá no, dạ dày là nơi đầu tiên phải nhận hậu quả. Một ngày dạ dày phải tiết ra 2 đến 2, 5 lít dịch để tiêu hoá thức ăn. Khi ăn quá no, dạ dày căng lên, dịch tiêu hoá tiết ra không đủ có thể dẫn tới thức ăn không tiêu hoá hết lâu dần gây nên tác hại như:



Thứ nhất, cảm giác đầy bụng, ậm ạch sau ăn, đặc biệt là buổi tối ăn quá no khiến bạn khó ngủ, bụng ậm ạch cả đêm, bồn chồn, mất ngủ.



Thứ hai, ăn quá no khiến cơ quan hệ tiêu hoá hoạt động hết công suất ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá, nhu động ruột bị kích thích, có nhiều người bị tiêu chảy sau khi ăn quá no do nhu động ruột bị kích thích.

Thứ ba, song song với nuốt nhiều thức ăn thì lượng không khí vào dạ dày nhiều khiến bụng ậm ạch, dạ dày căng giãn quá mức gây cảm giác đau thượng vị.



Thứ tư, ăn quá no cơ thể cảm giác nóng hơn do quá trình trao đổi chất thúc đẩy khiến nhịp tim nhanh, mồ hôi nhiều hơn, cơ thể nóng hơn.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108.

Thứ năm, năng lượng đưa vào do tiêu hoá thức ăn phải sử dụng nhiều nên sau bữa ăn quá no bạn cảm thấy mệt mỏi, ểu oải do việc tiêu hoá vận chuyển hấp thu quá mức của cơ thể. Ăn quá no cũng có thể khiến bạn chóng mặt do cơ thể dùng nhiều năng lượng để tiêu hoá thức ăn.

Thứ sáu, ăn quá no khiến cơ thể giải phóng insuline quá nhiều có thể làm cho lượng đường trong máu giảm xuống khiến bạn cảm giác căng thẳng, thẫn thờ, không tập trung công việc.

Thứ bẩy, tác hại lâu dài gây thừa cân béo phì.

Nếu lỡ ăn quá no, PGS Tuấn khuyến cáo, ăn quá no bụng phình to, sau đó bụng nhỏ lại nhưng vẫn luôn có cảm giác tức bụng nhất là ăn no xong đi làm việc luôn, đi ngủ luôn. Vì vậy, ăn quá no bạn nên nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng đi lại chậm để thức ăn có thể tiêu hoá, hoặc trò chuyện để quên đi cảm giác ậm ạch ở bụng.

Để không rơi vào hoàn cảnh ăn quá no, PGS Tuấn khuyến cáo các biện pháp kiểm soát thức ăn:

Ăn chậm, nhai kỹ giúp não đủ thời gian nhận biết tình trạng cơ thể ăn no.

Trong quá trình ăn nên tập trung vào ăn uống, không nên phân tán tư tưởng, không vừa ăn vừa xem tivi, vừa xem điện thoại, vừa ăn vừa làm việc. Nếu ăn không tập trung thì não cũng không phản ứng được việc bạn đã ăn no chưa.

Thưởng thức mùi vị thơm ngon ngay từ miếng đầu tiên nên khi tập trung ăn ngay từ miếng đầu tiên thì não nhận biết được mùi vị thức ăn và giảm ăn quá no.

Nếu bạn không kiểm soát được việc ăn uống của mình nên sử dụng bát đĩa nhỏ, đựng vào đó ít thức ăn, bỏ lượng thức ăn vừa phải vào đó sẽ giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn mình ăn.

Nên ăn thức ăn dễ no như thực phẩm giàu chất xơ, nước, protein để giảm đưa calo quá nhiều vào cơ thể.



Khánh Chi