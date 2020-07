BN 416 phải can thiệp ECMO, xác định được cả nghìn người tiếp xúc F1

Cũng trong chiều nay, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cho biết bệnh nhân 416 được can thiệp ECMO tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi có báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, chiều 24/7 đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại Đà Nẵng. Theo đó, Thứ trưởng Sơn cho biết dồn mọi nguồn lực y tế cứu bệnh nhân. Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đều là các chuyên gia đã tham gia hồi sức tích cực cho bệnh nhân số 91 đã ra BV Đà Nẵng từ chiều qua và tham gia hội chẩn luôn.

Các nhân viên y tế tiến hành cách ly đối tượng F1 với bệnh nhân 416.

Đến chiều nay, tình hình bệnh nhân có diễn biến suy hô hấp tiến triển. Trước diễn biến nặng của bệnh nhân, Tổ ban điều trị Covid-19 nặng tham gia hội chẩn trực tuyến. Các chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực, hô hấp, truyền nhiễm đều kích hoạt trở lại.

Bệnh nhân số 416, có hội chứng suy hô hấp tiến triển do "cơn bão Cytokine" đó là tình trạng cơ thể phản ứng quá mức đối với các kích thích từ bên ngoài, hệ miễn dịch tiết ra chất làm tổn hại tế bào.

Đến chiều 25/7, Sở Y tế Đà Nẵng, ngành y tế thành phố đã xác định 1.079 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) và gián tiếp (F2) với bệnh nhân. Trong đó, 288 trường hợp là F1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã lấy 175 mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm. 107 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Riêng tại khách sạn For you, nơi bệnh nhân 416 đến dự đám cưới, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 200 người tiếp xúc gần. Tại Bệnh viện C Đà Nẵng có hơn 900 trường hợp có tiếp xúc gần và đã được phong tỏa, cách ly tại chỗ.

Theo dự tính của ngành y tế Đà Nẵng nếu tiếp tục mở rộng, số lượng F1 sẽ lên đến khoảng 500 người. Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, toàn bộ F1 phải được cách ly tập trung, do đó, cần chuẩn bị kỹ và đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất để tiếp nhận, cách ly an toàn.

Khánh Chi