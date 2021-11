Báo động tỷ suất sinh tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long giảm

Cụ thể, theo thống kê từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Long An, dù số phụ nữ trong độ tuổi (15-49) vẫn liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên tỉ suất sinh thô tại tỉnh này lại liên tục giảm trong những năm qua.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ “ngại” sinh con.

Theo tính toán tỉ suất sinh tự nhiên của Cần Thơ năm 2016 thì trong 1.000 dân có 12,26 trẻ được sinh ra, tỉ suất sinh tiếp tục giảm so với năm 2015.

Tại Tiền Giang, theo thống kê của Chi cục DS - KHHGĐ, trong khi mức sinh thay thế khi số con trung bình của một phụ nữ là 2,1 con thì tỉ lệ sinh con những năm gần đây đều giảm. Cụ thể, nếu như năm 2011 tỉ lệ sinh con ở mức 1,92 thì năm 2015 chỉ còn 1,88.

Còn ở An Giang, dân số năm 2016 toàn tỉnh có 2.160.952 người, chỉ tăng 3.200 người so với năm 2015. Mức tăng này thấp so với nhiều năm trước. Tỉ suất sinh năm 2016 chỉ đạt 16/1.000, so với năm 2015 vẫn giảm. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2016 giảm tiếp 0,01%. Nếu so với tổng suất sinh mỗi cặp vợ chồng 2 con theo pháp lệnh dân số là 2,03 con/cặp vợ chồng thì ở An Giang đạt dưới mức sinh đó, chỉ đạt 1,84 con/cặp vợ chồng.

Già hóa dân số sẽ diễn ra rất nhanh, tạo ra áp lực ngày càng tăng đối với an sinh xã hội, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Mức sinh giảm thấp cũng dẫn đến sự suy giảm về quy mô dân số, nguồn nhân lực lao động, đặc biệt là lao động trẻ.

Ngày 27/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Chương trình đã xác định mục tiêu chung: duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chương trình xác định mục tiêu cụ thể cho các vùng như sau: Tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2,0 con). Vùng có mức sinh thấp gồm 21 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang.

N.Huyền