Bà nội trợ tránh xa những đồ bếp này nếu không muốn rước họa

Thớt nhựa, đồ nhựa là những vật dụng các bà nội trợ nên tránh xa.

Ths. BS Lưu Liên Hương, Viện Y học ứng dụng Việt Nam chỉ ra 4 loại dụng cụ nấu nướng tiềm ẩn mối nguy hiểm cho sức khỏe mà các bà nội trợ nên tránh bao gồm: giấy nhôm, chảo chống dính, thớt và đồ nhựa.

Đầu tiên là giấy nhôm, hẳn bà nội trợ nào cũng từng sử dụng loại giấy này để bọc gà, cá, thịt để nướng, quay… Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa số các dụng cụ bằng nhôm (ví dụ như xoong nồi) đều rất an toàn khi sử dụng, bởi chúng đã được oxy hóa. Điều này có nghĩa là xoong nồi đã được phủ một lớp ngăn không cho nhôm có thể ngấm vào thức ăn của bạn. Tuy nhiên, giấy nhôm thì khác.

“Giấy nhôm chưa được oxy hóa và khi dùng ở nhiệt độ cao, nguy cơ nhôm ngấm vào thực phẩm là rất cao. Điều này đặc biệt đúng khi bạn sử dụng giấy nhôm trong quá trình nấu các loại thực phẩm giàu axit, như cà chua, vì chúng có thể làm đẩy nhanh quá trình rửa trôi nhôm ra khỏi giấy nhôm. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Journal of Alzheimer’s Disease đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ nhôm với bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác, ví dụ như Parkinson. Do vậy, bạn không nên sử dụng giấy nhôm, thay vào đó, hãy sử dụng giấy nến để thay thế hoặc chỉ đơn giản là nấu quay, nướng trực tiếp, hoặc dùng chảo”, Ths. BS Lưu Liên Hương nói.

Dụng cụ thứ hai trong bếp mà các bà nôi trợ cần hạn chế sử dụng đó là chảo chống dính. Việc phải kỳ cọ những chiếc chảo không chống dính khiến bạn cảm thấy bực mình, và có thể đó là một trong số những lý do bạn sử dụng chảo chống dính để giúp cho việc làm sạch, cũng như việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn.

“Tuy nhiên, đa số các loại chảo chống dính đều được phủ một lớp Teflon tẩm với axit perfluorooctanoic (PFOA). Chất hóa học này có liên quan đến tình trạng vô sinh, tăng cân và ảnh hưởng đến khả năng học tập. Do đó, thay vì nấu nướng với chảo chống dính, hãy nấu với các loại chảo truyền thống và sử dụng thêm nhiều dầu có lợi cho sức khỏe để đồ ăn của bạn không bị dính trên chảo”, Ths Lưu Liên Hương nói.

Theo vị chuyên gia dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng, ngoài hai dụng cụ khá phổ biến ở trên thì thớt cũng là một trong những vật dụng trong bếp cần được các bà nội trợ lưu tâm. Theo đó, hầu hết gia đình nào cũng có ít nhất 2 cái thớt (một dùng thái đồ ăn sống và chiếc còn lại thái đồ ăn chín). Thậm chí nhiều bà nội trợ còn cẩn thận sắm thêm chiếc thớt thứ 3 để chuyên cắt rau củ.

Nhiều chị em thực hiện y như vậy và cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng theo Ths Hương, việc lựa chọn loại thớt mới thực sự quan trọng.

“Thớt nhựa thường sẽ dễ nhạy cảm với vi khuẩn hơn. Rất nhiều người thích dùng thớt nhựa để cắt thái bởi thớt nhựa rất dễ rửa và làm sạch, nhưng sự thật là các loại vi khuẩn (như E.coli và salmonella) sẽ dễ ẩn náu trong thớt nhựa nhiều hơn là thớt gỗ.

Nếu bạn nghĩ vi khuẩn sẽ dễ ẩn náu trên các thớ gỗ của thớt gỗ hơn thì bạn đã sai. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng, với thớt gỗ, vi khuẩn sẽ bị hút xuống dưới các rãnh trên bề mặt thớt, nơi chúng không sinh sôi được nữa và thậm chí sẽ bị chết. Ngay cả những thớt gỗ cũ có rãnh sâu cũng cho thấy mức độ tồn tại của vi khuẩn ít như những chiếc thớt mới, ngay cả khi thức ăn được băm chặt nhiều lần bằng lưỡi dao sắc.

Trong khi đó, những cái thớt làm bằng nhựa dù đã được làm sạch và khử trùng đến vài lần mà vi khuẩn vẫn còn. Do vậy, để an toàn hơn, bạn nên sử dụng thớt gỗ hoặc thớt cao su để tránh được những vi khuẩn có hại”, Ths Lưu Liên Hương cho hay.

Song song với thớt nhựa thì chai lọ, hộp nhựa cũng là những vật dụng quen thuộc trong các căn bếp của mỗi gia đình.

Theo Ths Lưu Liên Hương, chai lọ nhựa thường chứa BPA – chất hóa học đã được chứng minh có liên quan đến ung thư, suy giảm chức năng não bộ và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, thậm chí là vô sinh. Tuy nhiên, BPA cũng được tìm thấy trong nhiều dụng cụ nhà bếp, chứ không chỉ là chai lọ nhựa đựng nước.

Theo đó, có rất nhiều dụng cụ nấu nướng hoặc các loại hộp đựng đồ ăn được làm từ BPA được tẩm nhựa, và khi làm nóng ảnh hưởng của những chất độc hại này sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Điều này đặc biệt đúng khi bạn nấu những thực phẩm giàu axit, chất béo và nhiều muối. Khi được làm nóng trong các loại đồ nhựa, những loại thực phẩm này sẽ làm tăng việc di chuyển của BPA từ đồ đựng sang thực phẩm.

Một nghiên cứu tại trường đại học Harvard đã chỉ ra mối liên quan giữa tiêu thụ BPA và béo phì: nấu đồ ăn trong đồ nhựa có thể sẽ khiến chiến lược giảm cân của bạn khó thực hiện hơn”, Ths Lưu Liên Hương nói.

