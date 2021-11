Thâm đen, hỏng mũi vì bác sĩ thẩm mỹ 'chui'

Hoại tử vì làm đẹp

Mới đây nhất, bệnh nhân N.T. H., sinh 1982 đã tìm tới bác sĩ Hùng vì tai biến sau nâng mũi. Trước đó, ngày 11/11/2021 bệnh nhân đã đến một SPA ở Bà Rịa Vũng Tàu nâng mũi với giá 25 triệu đồng, sau vài ngày hoại tử khô đen đầu mũi và trụ mũi. Bệnh nhân tìm tới bác sĩ để sửa biến chứng. Ngày 23/11 PGS Hùng đã trực tiếp mổ xử lý biến chứng cho bệnh nhân.

Một cô gái trẻ khác đến từ Lagi, Bình Thuận cũng thực hiện nâng mũi từ sụn vành tai tại 1 spa ở quận 1, TP.HCM và sau đó mũi biến chứng nặng phải phẫu thuật lại.

PGS Hùng chia sẻ hầu như tuần nào ông cũng gặp vài ca biến chứng của nâng mũi từ nâng mũi cấu trúc cho đến nâng mũi không phẫu thuật bằng cách cấy chỉ. Có những bệnh nhân rất trẻ vì muốn làm đẹp nhưng chưa tìm hiểu kỹ được những lời quảng cáo có cánh mời gọi đã tìm tới các spa, thẩm mỹ viện để làm đẹp.

Điều lo lắng nhất đó là các “bác sĩ” thẩm mỹ đều chỉ là học viên tự đào tạo rồi nâng tay nghề cho mình bằng các loại bằng khen, giải thưởng để thu hút khách hàng. Điển hình 1 nữ sinh 21 tuổi tìm tới bác sĩ trong tâm trạng lo lắng bất an vì nâng mũi cấy chỉ, mũi đẹp chưa thấy bệnh nhân đã khổ sở phải đi cầu cứu bác sĩ chuyên khoa.

Ảnh minh họa.

PGS Hùng lo ngại trong thời gian tới càng về cuối năm, Tết nhu cầu thẩm mỹ, làm đẹp của chị em phụ nữ càng tăng cao thì cũng là thời điểm các thẩm mỹ viện 'chui' tăng cường quảng cáo thu hút khách hàng song song với đó là số lượng bệnh nhân bị biến chứng do làm thẩm mỹ ở những cơ sở không đảm bảo kỹ thuật cũng gia tăng.

PGS Hùng cho biết một thực tế đang tràn lan hiện nay đó là những người không phải hành nghề y cũng tự nhận mình là bác sĩ phẫu thuật. Họ cũng không cần giấy phép hành nghề theo quy định rồi tự mở Spa để chăm sóc da nhưng làm chui tiêm filler thậm chí hút mỡ, cắt mí, nâng mũi dẫn tới rất nhiều vấn đề... mà hậu quả là khách hàng phải chịu.

Nhiều ca đã phải trả giá bằng tính mạng của mình, đây thực sự là một điều đáng báo động. PGS Hùng nhấn mạnh thẩm mỹ là làm đẹp nhưng khách hàng cũng cần tìm hiểu thật kỹ đừng biến đẹp thành tật.

3 điều cần biết trước khi làm mũi

Bác sĩ CKII Vũ Hữu Thịnh, Quản lý và Điều hành Khoa Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, BV Đại học Y Dược cũng tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau làm đẹp. Nhiều trung tâm thẩm mỹ, spa đánh vào tâm lý khách hàng quảng cáo rất nhiều thậm chí theo lời quảng cáo của một số cơ sở thẩm mỹ, nâng mũi bằng chỉ thực hiện rất đơn giản, chỉ mất từ 20-30 phút sẽ có chiếc mũi thon gọn và thẳng tắp.

Tuy nhiên, nghe theo lời quảng cáo này, đã có không ít người có nguy cơ bị hoại tử phải nhập viện.

Theo BS Thịnh để có chiếc mũi đẹp, ngoài kích thước, hình dạng như ý, thì màu sắc da vùng mũi cũng vô cùng quan trọng. Không ai muốn mũi của mình bị đỏ, cứng hay lộ vật liệu độn dưới da (lộ sống). Can thiệp quá mức có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của mũi (nghẹt lỗ mũi do chít hẹp), căng tê vùng môi trên, đầu mũi cứng do di động được..

Trong thẩm mỹ vẫn có những biến chứng, rủi ro như sốc thuốc do gây tê hay gây mê, do chảy máu, tụ dịch sau mổ, do nhiễm trùng, hoại tử hay dị ứng vật độn, sẹo co rút, bao xơ v.v…

Đối với những rủi ro này, hầu như có thể tránh hoặc giảm thiểu tối đa nếu đảm bảo được những yếu tố sau:

Một là: Lựa chọn cơ sở uy tín, được Sở y tế cho phép thực hiện. Khách hàng dễ dàng tra cứu trên trang web của SYT hoặc trực tiếp tại cơ sở thông qua giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và danh mục kỹ thuật do SYT cấp.

Như vậy, chỉ có Bệnh viện, phòng khám chuyên khoa Tạo hình – Thẩm mỹ, Khoa Tạo hình – Thẩm mỹ trong bệnh viện đa khoa, có danh mục kỹ thuật mới được thực hiện. Những cơ sở khác như thẫm mỹ viện, Spa không được phép thực hiện phẫu thuật nâng mũi.

Hai là: Lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động là chuyên môn phẫu thuật Tạo hình – thẩm mỹ. Chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ, là một chuyên khoa sâu, đòi hỏi phải được đào tạo trong thời gian dài và liên tục (6 năm sinh viên Y khoa + 2 năm chuyên ngành ngoại khoa + 2 năm chuyên ngành Tạo hình thẩm mỹ) thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề.

Sau khi có chứng chỉ hành nghề, phải làm việc trong cơ sở y tế được phép thực hiện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ của Sở y tế, thì sau 54 tháng mới đủ thời xin phép hoạt động phòng khám tư nhân.

Ba là: Cần phải gặp trực tiếp bác sĩ chuẩn bị thực hiện, để được tư vấn và khám chính xác, hiểu rõ nhưng rủi ro có thể xảy ra, cũng như cách giải quyết khi gặp phải.

K.Chi