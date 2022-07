Top 10 loại nước hoa nữ giữ hương lâu nhất hiện nay

Nước hoa là một trong những món đồ cần thiết trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ. Nếu bạn đang tìm kiếm những loại có mùi hương được lưu giữ lâu, đừng quên các loại nước hoa dưới đây.

Elizabeth Taylor White Diamonds Eau de Toilette

White Diamonds là một loại nước hoa hương thơm hoa cỏ tuyệt đối, một ví dụ của các tác phẩm kinh điển hàng đầu. Sự hài hòa của hương hoa và andehit ở lớp hương đầu cùng với hương cuối sắc nét đã mang đến cho hương thơm này một sắc thái cổ điển thanh lịch.

Hương đầu là aldehyde, cam bergamot, hoa cam, cam và hoa huệ. Hương giữa kết hợp bộ ba cổ điển, violet, hoa hồng và hoa nhài, cùng với ylang-ylang, hoa huệ Ai Cập và hoa thủy tiên. Hương cuối bao gồm sồi, hoắc hương, xạ hương, gỗ đàn hương và hổ phách.

Hương thơm của hoắc hương, hổ phách, xạ hương và gỗ đàn hương để lại một dấu vết lưu luyến, cuốn hút trong một thời gian dài.

Atelier Cologne Vanille Insensée Cologne Absolue

Vanille Insensée, mang vị ngọt tinh tế của vani, hoa nhài và hương sồi, gỗ và rau mùi cay.

Đôi khi sự kết hợp không chắc chắn sẽ tạo ra những hương thơm nồng nàn nhất. Là một loại nước hoa unisex, Vanille Insensée của Atelier Cologne có mùi hương ngọt ngào và hương gỗ. Hương chanh và citron tươi mát chào đón bạn trên chuyến xe đầu tiên chở bạn đến vùng đồng bằng nhiệt đới của Brazil.

Sau khi lắng đọng, hãy chuẩn bị để được thưởng bằng hương cuối tương phản của vani Madagasca và gỗ sồi Anh giúp nước hoa này giữ được mùi hương lâu dài.

Calvin Klein Obsession Eau de Parfum

Calvin Klein Obsession Eau de Parfum được giới thiệu vào năm 1985, nhưng nó mang một sức hấp dẫn khó cưỡng cho đến ngày nay. Nước hoa được mô tả có mùi hương mạnh mẽ, nồng nàn và mãnh liệt.

Hương đầu của cam bergamot, quýt, vani, húng quế, chanh và đào tạo nên một tâm trạng gợi cảm, khiêu khích.

Hương giữa làm nổi bật sự pha trộn độc đáo của các loại gia vị kỳ lạ, hoa nhài, hoa cam, cây sồi, hoa hồng, rau mùi, gỗ đàn hương và tuyết tùng. Hương cuối với mùi xạ hương, hương trầm, cầy hương, hổ phách, vani và cỏ vetiver mang đến cho lớp hương cuối sâu lắng, ấm áp một kết thúc tinh tế.

Nước hoa "For Her" từ Raw Chemistry

Đây không phải là nước hoa thông thường. Đây là chất pheromone được truyền vào, làm cho nước hoa có mùi thơm thu hút, tự tin.

Mùi hương của "For Her" có vị ngọt tự nhiên với mùi ca cao và vani. Không cồn, không paraben, không hóa chất

Issey Miyake L'eau d'Issey Eau de Toilette

Hương đầu là Hoa sen, Dưa gang, Hoa lan Nam Phi, Nước hoa hồng, Hoa hồng, Cây cỏ hương bài và Cây cỏ xiêm; hương giữa là Hoa huệ, Hoa huệ, Hoa mẫu đơn và Hoa cẩm chướng; hương cuối là Xạ hương, Hoa huệ, Gỗ ngoại lai, Ô rô, Tuyết tùng, Gỗ đàn hương và Hổ phách. +

Mùi hương mang đến cảm giác “trong như nước suối”, kết hợp giữa phun nước, hương hoa và hương rừng mùa xuân.

Chloe New Eau De Parfum

Chloe New Eau De Parfum Spray là một hương thơm lãng mạn nhưng linh hoạt mà bạn có thể sử dụng hàng ngày một cách thoải mái. Nó nhẹ nhàng và tươi mát nhưng cũng thanh lịch và táo bạo.

Lớp hương đầu bao gồm hoa mẫu đơn, vải thiều và hoa lan Nam Phi vào mùa xuân, trong khi cánh hoa hồng, hoa huệ thung lũng và hoa mộc lan tạo thành hương giữa. Hương cuối bao gồm gỗ tuyết tùng và long diên hương ấm áp.

Marc Jacobs Decadence Eau de Parfum

Từng giọt nước hoa của Marc Jacobs Decadence kết tinh trong từng sản phẩm là tâm huyết mà Marc Jacob muốn mang đến cho một nửa thế giới - nhưng cô gái trưởng thành vẫn luôn đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào quyến rũ.

Mở đầu Marc Jacobs Decadence sẽ mang đến sự ngọt ngào nhẹ nhàng của mận, nghệ tây và những điệu múa.

Đến với lớp hương thứ hai sẽ giúp bạn cảm nhận rõ ràng thế nào là hương nhài tinh tế, gợi cảm đầy quyến rũ của hoa hồng Bulgari. Hương cuối là một chút Papyrus thô, hổ phách ấm áp.

Dolce & Gabbana The Only One Eau De Parfum

L'Imperatrice 3 của Dolce & Gabbana đầy năng lượng và rực rỡ. Nước hoa được thiết kế để tôn vinh người phụ nữ lôi cuốn và tự tin với tính cách từ tính là trung tâm của sự chú ý trong bất kỳ hoành cảnh nào.

Dấu ấn của The Only One nằm ở sự kết hợp đáng ngạc nhiên của violet và cà phê mang lại sức sống cho một hương hoa đầy mê hoặc.

Hương đầu: cam bergamot, violet

Hương giữa: cà phê, hoa diên vĩ

Hương cuối: hoắc hương, vani

Rogue của Rihanna Eau de Parfum

Rihanna's Rogue là một loại nước hoa nữ tính và quyến rũ được phát hành vào năm 2013. Nó là phụ kiện hoàn hảo cho người phụ nữ tự tin, gợi cảm.

Hương đầu là Hoa chanh và Cây bạch đàn; hương giữa là Da lộn, Quả mận, Hoa hồng và Hoa nhài; hương cuối là Cây hoắc hương, Vani, Xạ hương, Hương gỗ và Hổ phách.

Tom Ford Black Orchid Eau De Parfum

Black Orchid của Tom Ford là một loại nước hoa thiên về hương hoa cỏ với hương hoắc hương nổi bật và thân gỗ. Nó là một hương thơm ngọt ngào, đất, cay ấm với một chút socola Mexico. Nó có mùi ngọt ngào và rất gợi cảm.

Đó là một thành phần được pha trộn chuyên nghiệp, đòi hỏi kỹ năng pha trộn mạnh mẽ mà Tom Ford có xu hướng đầu tư vào những mùi hương chất lượng cao của mình.

Hạ Thảo (lược dịch)