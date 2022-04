Phát hiện vợ xem phim 'nóng', giận tím mặt nhưng lại đau khổ khi biết lý do

Một lần tình cờ xem điện thoại của vợ, anh T. vào lịch sử thì phát hiện vợ anh xem phim 'nóng'. Thời gian xem phim đều là lúc anh đang say giấc nồng.



Anh N.Đ.T (35 tuổi, Hà Nội) đến khám sức khoẻ sinh lý vì vợ anh nói rằng anh bị 'yếu'. Anh T. kể bản thân anh và vợ kết hôn được 7 năm, đời sống hai vợ chồng ổn định. Từ 1 năm nay, anh T. chuyển con về học ở quê vì dịch bệnh.

Từ khi con về quê, hai vợ chồng anh sống cảnh vợ chồng son. Thời gian đầu, hai vợ chồng còn háo hức với chuyện ân ái. Sau dần anh T. thấy nhạt. Bản thân anh mệt mỏi, căng thẳng ở cơ quan nên khi về cũng không còn thiết tha 'chuyện ấy'.



Anh cũng nghĩ vợ giống mình. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần điện thoại của vợ anh bị vỡ màn hình. Anh T. mang điện thoại của vợ đi ép lại màn hình. Khi về, anh tò mò mở điện thoại của vợ lướt web. Anh giật mình khi vào lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của vợ đều là những web phim đen.



Cảm xúc khi biết vợ giấu diếm xem phim nóng, anh T. giận tới tím mặt. Anh không nghĩ vợ mình lại phóng đãng như vậy.

Anh mang chiếc điện thoại về đưa cho vợ và hỏi vợ về lịch sử phim người lớn đầy rẫy trên điện thoại, thời gian thường là khuya. Vợ anh nức nở nói rằng do anh không đáp ứng được vợ.

Trước đó, vợ chồng quan hệ cách nhật thì đến hiện tại tuần 1 lần có tuần không. Vợ thấy chồng mệt nên không đòi hỏi nhưng thực ra vẫn cần chuyện ấy.

Khi biết lý do vợ xem phim nóng chỉ vì bản thân mình không đáp ứng cho vợ, anh T. lại thấy giận chính mình nên đã âm thầm đi khám nam khoa.



Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ - Phòng khám Nhà Mình, TP.HCM, việc thoả mãn tình dục bằng phim nóng là có. BS Thủ cho biết người chưa sinh hoạt tình dục thì họ xem phim nóng vì tò mò. Còn những người có gia đình thì họ vẫn có thể xem phim nóng, giúp họ tưởng tượng nhiều hơn.



Thực tế, bác sĩ Thủ cho rằng xem phim nóng không phải là xấu. Phim nóng còn giúp cho nam giới tăng hiểu biết và kỹ năng về tình dục.

Bình thường, ai cũng có bản năng tình dục, khi quan hệ tình dục họ đã biết cách làm nhưng biết làm và làm tốt khác nhau. Vì vậy, phim nóng có thể giúp cho nam giới có thể khám phá nhiều hơn, hiểu biết hơn về tình dục.



Quan điểm của bác sĩ Thủ, khi nữ giới xem phim nóng thường ảnh hưởng tích cực. Vấn đề tình dục ở nữ giới người ta vẫn xem là tế nhị nhưng do cơ thể nữ khó đạt khoái cảm hơn nam do đặc tính cơ quan sinh dục, điểm G của phụ nữ nhưng người ta lại ít biết đến nó.

Việc xem phim nóng không hề là tội lỗi, xấu xa nó có thể khoả lấp những chỗ trống trong đời sống tình dục của họ. Bởi vì, đa số nam giới đều không biết làm thế nào để đưa vợ hay bạn tình của mình đạt được khoái cảm. Vì vậy, xem phim nóng có thể là sự an ổn duy trì mối quan hệ tình dục.



Với truyền thống Á Đông nữ hay bị công kích khi nói đến hành vi tình dục. Nam giới nghĩ rằng phụ nữ coi phim nóng là dâm dục, phóng đãng. Nhưng ngược lại, khi ân ái thì nam giới họ lại muốn phụ nữ phải hoà mình vào hành vi tình dục đó, phóng đãng hơn.

Nam giới cũng có thể được kích thích bằng thị giác thì nữ giới cũng như họ. Mỗi người nữ giới có một sở thích và họ hoàn toàn có thể đạt khoái cảm thông qua thị giác.



Chúng ta nên quan niệm dần việc nam giới và nữ giới xem phim nóng hoàn toàn không có gì khác nhau họ vẫn có cảm xúc, tâm lý như nhau.



Kích thích thị giác là kích thích chủ đạo trong cuộc sống. Thị giác kích thích nhiều hơn nên khi nhiều người xem phim nóng họ thấy hứng thú, tưởng tượng họ đang tham gia cuộc ân ái đó. Khi có sự tưởng tượng đó thì họ sẽ tạo ra khoái cảm.



Theo BS Thủ, việc cảm nhận về hành vi xem phim nóng xấu hay bình thường do sự nhìn nhận nó ra sao và do mối quan hệ của hai người.



'Tuy nhiên, khi xem phim nóng bạn không nên lạm dụng việc xem phim này, xem quá nhiều. Nếu kèm theo thủ dâm phải cẩn trọng với các biện pháp phòng chống viêm nhiễm, tai nạn do thủ dâm' – BS Thủ khuyến cáo.

Khánh Chi

