Vạch mặt thủ phạm khiến 'cô bé' của chị em nặng mùi

Những loại vi khuẩn hay 'viếng thăm' 'cô bé' của chị em nhiều nhất đó là Bacterial vaginosi, trùng roi, vi khuẩn lậu, chlamydia... nó có thể khiến nhiều cặp vợ chồng không còn hứng thú ân ái.

Muốn ly hôn vì mùi vùng kín

Bác sĩ Hoàng Sầm - Viện Y học Bản địa Việt Nam, cho biết ông cũng thường xuyên khám cho các chị em phụ nữ có vùng kín nặng mùi, thậm chí có cặp vợ chồng còn đòi ly hôn vì người chồng không thể chịu được mùi từ "cô bé" của vợ.

Điển hình nhất, 1 cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên, chưa tới 30 tuổi, mới kết hôn được 1 năm nhưng nằng nặc đòi ly hôn. Người thân không biết lý do vì sao đôi trẻ đòi ly hôn. Anh chồng than thở với bác sĩ Sầm rằng vùng kín của vợ anh ta có mùi rất sợ, nhiều lúc mùi nặng quá khiến anh đang cao hứng cũng đành dừng cuộc chơi vì không chịu nổi.

Khi bác sĩ hỏi ra thì thực tế các triệu chứng này giống với nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn Bacterial vaginosis. Bác sĩ Sầm đã cho 1 đơn thuốc chỉ với viên thuốc đặt thì tháng sau hai vợ chồng thổ lộ đã không còn nặng mùi như trước và không còn ý nghĩ ly hôn.

Không riêng cặp vợ chồng trên, một người phụ nữ 35 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình cũng tìm tới bác sĩ vì chuyện ân ái của họ đã không còn như trước chỉ vì khoảng hơn 1 năm nay người vợ viêm phụ khoa. Mỗi lần điều trị đặt thuốc cả chục ngày, tới chu kỳ rồi lại tái phát thành ra cô vợ hết cảm xúc còn anh chồng bị 'cấm vận' mãi thành quen.

BS Sầm cho biết phụ nữ khi đến tuổi dậy thì sẽ có dịch âm đạo. Dịch này thường có màu trắng trong như lòng trắng trứng, dai, có thể kéo thành sợi, không có mùi hoặc hơi tanh. Sau dậy thì, dịch tiết âm đạo thường xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm trước khi rụng trứng, trước kinh nguyệt, trong sinh hoạt tình dục.

Dịch ra nhiều hay ít tùy vào từng người, tùy vào chu kỳ kinh nguyệt, có đang mang thai hay không hoặc có dùng viên tránh thai không… Dịch tiết âm đạo có vai trò bôi trơn, giữ ẩm, ổn định môi trường sinh dục nhằm hạn chế sự phát triển của các tác nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, nhiều khi sự tấn công của mầm bệnh vượt quá khả năng bảo vệ của dịch, dẫn đến viêm nhiễm và có mùi hôi.

Các thủ phạm khiến vùng kín hôi

Thứ nhất, nhiễm khuẩn âm đạo Bacterial vaginosis - (BV) là bệnh phụ khoa phổ biến ở nữ giới từ 15 đến 49 tuổi. Ước tính có khoảng 75 % phụ nữ từng bị nhiễm khuẩn âm đạo do khuẩn BV. Các triệu chứng của nhiễm BV là tiết dịch bất thường và có mùi hôi tanh, bệnh hay tái phát. Có khoảng 50% nhiễm vi khuẩn này có thể tái phát trong 3 đến 6 tháng và hay bị vào thời gian chu kỳ 'đèn đỏ'.

Nhiều phụ nữ khi nhiễm BV vùng kín có mùi hôi tanh và làm cụt hứng của chồng, bạn tình. Có nhiều cặp vợ chồng “dừng cuộc chơi” vì thủ phạm là khuẩn BV này. Nhiễm khuẩn BV trong âm đạo không có triệu chứng gì nhưng vùng kín của chị em rất hôi và tanh.

Thứ hai, nguyên nhân do viêm tạp khuẩn. Phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ hầu như ai cũng trải qua ít nhất một vài lần bị viêm âm đạo do vi khuẩn. Các triệu chứng viêm âm đạo do vi khuẩn có thể là rát, ngứa, đau,mùi khó chịu, ra nhiều dịch.

Thứ ba, việc thụt rửa thường xuyên khiến độ pH trong âm đạo kiềm hoặc trung tính hóa cũng khiến nguy cơ sức đề kháng của âm đạo giảm, dễ viêm nhiễm hơn.

Thứ tư, do nhiễm ký sinh trùng, do trùng roi là một loại ký sinh trùng đơn bào nhỏ, lây qua đường nước, tình dục gặp ở nam và nữ nhưng nữ nhiều hơn. Triệu chứng nhiễm trùng roi là dịch âm đạo có bọt, dạng bột, mùi hôi, có màu xanh. vàng, ngứa âm đạo.

Thứ năm, viêm nhiễm do nấm nhiễm, nấm âm đạo rất giống với viêm âm đạo do vi khuẩn như dịch trắng, đặc và ngứa nhiều hơn. Phụ nữ nhiễm nấm thì vùng kín cũng nặng mùi hơn.

Thứ sáu, mắc bệnh lây qua đường tình dục do vi khuẩn phổ biến là bệnh lâu, chlamydia. Cả hai bệnh này đều không được chẩn đoán sớm do ít triệu chứng. Nữ giới chỉ thấy có triệu chứng đái buốt, dịch nhiều, đau khi ân ái, mùi hôi ở vùng kín.

Ngoài ra, bác sĩ Sầm cho rằng một số người vùng kín nặng mùi có thể do các yếu tố khác như đổ mồ hôi quá mức, táo bón hoặc đầu hơi, chế độ ăn uống dẫn đến gia tăng mùi ở trực tràng cũng khiến vùng kín nặng mùi hơn.

Thói quen hàng ngày vệ sinh không kỹ, quần lót không sạch sẽ thoáng mát cũng là nguyên nhân tăng mùi ở vùng kín.

Để phòng bệnh, bác sĩ Sầm khuyến cáo chị em nên phòng các bệnh lây qua đường tình dục. Thăm khám phụ khoa định kỳ để tránh nguy cơ viêm nhiễm nặng hơn

K.Chi

