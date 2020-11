Nguyên tắc quan trọng nhất cần nhớ để chống lão hoá da

Vì sao da lão hoá?

Thạc sĩ – Bác sĩ Trần Ngọc Khánh Nam, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết lão hóa da do hai yếu tố chính là nguyên nhân nội sinh và ngoại sinh.

Nội sinh là do các sợi collagen và elastin trong da giảm dần, làm cho da giảm săn chắc và độ đàn hồi kém hơn.

Theo quá trình lão hoá của cơ thể, sự sinh sản tế bào cũng chậm dần lại, gia tăng quá trình chết tế bào theo chương trình, gây lão hóa da tiến triển tích lũy theo thời gian. Quá trình lão hoá xảy ra trong tất cả các lớp da. Những thay đổi trong các lớp này sẽ thể hiện lên bề mặt da. Khi cơ thể già đi, quá trình tăng sinh cũng như tái tạo tế bào chậm dần và sự sản sinh lipid suy giảm khiến cho làn da bị thô ráp và sần sùi hơn.

Ngoài ra, từ độ tuổi 25 trở đi, mỗi năm làn da bị mất đi 1% lượng collagen. Độ đàn hồi của da suy giảm, các nếp nhăn, tình trạng chảy xệ, chùng nhão da.

Nguyên nhân ngoại sinh là do ánh nắng, môi trường sống, thiếu ngủ, Stress, hút thuốc lá gây ra những thay đổi sinh hóa trong cơ thể của chúng ta, đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Những thói quen biểu lộ cảm xúc khuôn mặt lặp đi lặp lại khiến vùng da phần mắt và phần miệng phải hoạt động nhiều nên dễ bị chảy xệ; thói quen ăn uống nhiều caffein, đường, đồ cay nóng cũng ảnh hưởng tới làn da.

Trước đây, quan niệm chống lão hóa chỉ dành cho phụ nữ ở tuổi trung niên, khi mà các dấu hiệu lão hoá đã được nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, chính suy nghĩ như vậy dễ dẫn đến chậm trễ trong quá trình điều trị chống lão hoá. Trên thực tế, quá trình lão hóa của cơ thể, đặc biệt là lão hoá da, diễn ra từ khá sớm, ngay khi bước sang ngưỡng tuổi 20 - 25.

Việc nhận biết những nguyên nhân và có giải pháp ngăn ngừa lão hoá da từ sớm là cách tốt nhất để bảo vệ và duy trì vẻ đẹp cho làn da của mình là vô cùng quan trọng.

Dấu hiệu lão hoá

BS Nam cho biết chỉ cần quan sát trên gương mặt nếu xuất hiện các rối loạn sắc tốt da như tàn nhan tập trung hai gò má. Da có đốm nâu tập trung ở vùng tiếp xúc ánh sáng. Trường hợp khác thì nám da, da khô đi, mất đi sự trơn mịn của làn da, da sạm hơn.

Xuất hiện các tổn thương da dày sừng, da nhờn, màu sắc tối, tổn thương tăng sản như sẩn màu trắng trên vùng tiết bã nhiều.

Khi da bị lão hoá có thể tìm đến các phương pháp trẻ hoá da khác nhau.

Thứ nhất: có thể sử dụng các loại kem chống nắng vì ánh nắng tác động lên tế bào da làm da lão hoá, tăng sắc tố vì vậy kem chống nắng là cách bảo vệ da tốt nhất. Trong khi đó, bác sĩ Nam cho biết gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám than thở da xấu, da đồi mồi nhưng lại không dùng kem chống nắng.

Thực tế, kem chống nắng vô cùng quan trọng trong bảo vệ da, chống lão hoá. Ánh nắng mặt trời đã được chỉ ra là thủ phạm gây lão hoá da hàng đầu. Các tia cực tím trong ánh nắng làm tiêu hủy những collagen hiện tại và làm suy yếu quá trình tổng hợp collagen mới. Vì vậy, kem chống nắng như một tấm khiên bảo vệ da khỏi các tác hại từ môi trường, giữ vững các kết cấu collagen, duy trì sự săn chắc và trẻ trung cho làn da, giảm các dấu hiệu lão hoá sớm. Đây là nguyên tắc đầu tiên để chống lão hoá da và đẩy lùi quá trình này.

Thứ hai: các biện pháp can thiệp nội khoa khác như sử dụng vitamine, chất chống lão hoá colagen…

Thứ ba: Sử dụng máy móc hiện đại can thiệp lên da. Bác sĩ Nam cho rằng những người bị lão hoá da có thể sử dụng các biện pháp can thiệp khác như tiêm Botox, Laser, căng da, điện cao tần, Hifu…Mỗi phương pháp có cách điều trị riêng phù hợp với tổn thương của da. Có sự khác biệt đó là việc phục hồi lão hoá của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Bác sĩ chuyên khoa thăm khám tình trạng lão hoá để đề ra một liệu trình phù hợp cho từng cá nhân.

Để chăm sóc da cần có lối sống lành mạnh, uống nhiều nước, duy trì chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây, ngủ đủ giấc, giảm stress, nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần với hoạt động thể dục thể thao, không hút thuốc và không uống rượu bia...

K.Chi

Những loại “mặt nạ” tự chế này chỉ thực sự an toàn khi biết đích xác những sản phẩm củ, quả an toàn (tốt nhất là sản phẩm do mình tự trồng), còn mua ngoài chợ rất có thể sản phẩm đã được phun hoá chất.