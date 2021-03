Đau, rỉ máu sau mỗi lần 'yêu', thanh niên ngớ người khi biết nguyên nhân

Đau sau mỗi lần yêu, thanh niên ngớ người khi biết nguyên nhân (ảnh minh hoạ)

Lo sợ mắc bệnh “nan y” nam thanh niên đi khám. Anh ngớ người khi bác sĩ chỉ ra nguyên nhân do bị hẹp bao quy đầu, căn bệnh tưởng chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ. Điều này khiến mỗi khi “chào cờ” bao quy đầu bị kéo căng gây nứt, chảy máu.

Trao đổi với phóng viên, Ths.BS. Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, cho biết có nhiều nguyên nhân khiến cho cả hai giới bị đau “súng” sau khi quan hệ.

Đối với nam giới đau sau khi quan hệ có thể do các nguyên nhân: nhiễm trùng tiết niệu, do vi khuẩn vi rút, viêm tiền liệt tuyến, viêm bao quy đầu…

Trong đó, viêm tiền liệt tuyến - là tình trạng tuyến tiền liệt và các vùng lân cận bị viêm nhiễm. Tình trạng này có thể là cấp tính hoặc mãn tính. Tuyến tiền liệt bị sưng và viêm có thể khiến người bệnh bị đau hoặc khó chịu ở dương vật, đặc biệt là sau khi xuất tinh.

Hoặc có trường hợp nam giới bị đau sau quan hệ là do bị viêm ở đầu dương vật, có thể sưng tấy và đau. Nhiều người cũng có thể bị ngứa và kích ứng. Những triệu chứng này có thể xảy ra dưới bao quy đầu trong vòng vài ngày sau khi quan hệ tình dục.

Một nguyên nhân khác cũng có thể là nguyên nhân khiến các đấng mày râu bị đau sau cuộc yêu, theo BS Đình Liên, là do bị tổn thương da với những bệnh nhân bị mắc bệnh tự miễn (vảy nến, á sừng....).

Hoặc có trường hợp bị đau do nam giới bị giang mai, herpres sinh dục, hẹp bao quy đầu (khi quan hệ tình dục, hẹp bao quy đầu có thể gây đau do nứt da).

“Ngoài ra, nếu chẳng may quý ông bị dị dạng cơ sinh dục (cong vẹo dương vật, lỗ tiểu lệch thấp…) cũng là nguyên nhân khiến họ bị đau sau khi quan hệ”, BS Nguyễn Đình Liên cho hay.

Ở nữ nếu bị đau sau quan hệ, các bác sĩ chỉ ra có thể do âm đạo bị hẹp, bị “khô hạn” hoặc có thể gặp do các nguyên nhân khác như dị ứng với các thành phần ở bao cao su hoặc do đối tác “cấy bi” ở của quý, hoặc bản thân người phụ nữ cũng xỏ khuyên ở cơ quan sinh dục ngoài.

Song song với các nguyên nhân trên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng đôi khi việc đau sau mỗi cuộc yêu cũng có thể chỉ đơn giản là do ma sát trong khi “yêu”.

Nguy cơ đau cao hơn nếu quan hệ tình dục đặc biệt thô bạo hoặc có lực đẩy mạnh, vì điều này có thể gây ra ma sát và kích thích quá mức. Ma sát cũng có thể gây nứt nẻ và chảy máu. Tình trạng này có thể tồi tệ hơn nếu đối tác trong tình trạng “khô hạn”.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, sau khi kết thúc cuộc yêu, vùng kín của cả hai cần được vệ sinh sạch sẽ. Nếu bị đau do kích ứng hoặc đau nhẹ có thể rửa bằng nước ấm giúp giảm đau, hoặc nước muối (giúp giảm các triệu chứng khó chịu, chẳng hạn như ngứa).

Tuy nhiên, với nhiều năm gắn bó với chuyên ngành nam khoa, BS Nguyễn Đình Liên cho rằng, sau mỗi cuộc yêu các cặp đôi cảm thấy có biểu hiện bất thường dù nặng hay nhẹ thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay để tìm ra nguyên nhân và hướng xử lý kịp thời.

Tránh chịu đựng hoặc chữa không đúng cách sẽ để lại hậu quả không mong muốn.

Ngoài ra, để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, các cặp khi quan hệ nên trao đổi về tư thế, sở thích để lựa chọn các tư thế phù hợp. Trong đó, đặc biệt lưu ý nam và nữ nên tránh quan hệ tình dục quá thô bạo để dự phòng chấn thương dương vật, vỡ vật hang.

Đồng thời nam/nữ giới cần thường xuyên xét nghiệm về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thảo luận điều này với bạn tình.

H. Anh