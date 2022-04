Bạn trai âm thầm trữ đông 'con giống', tôi chết điếng khi biết nguyên nhân

Trữ đông 'con giống' không còn là khái niệm mới mẻ nữa mà hiện nay có nhiều người coi đó là xu hướng. Họ chưa muốn có con nhưng muốn lưu trữ lại 'con giống' tốt nhất.

Anh Vũ Minh H. (26 tuổi) làm nhân viên kinh doanh vật tư y tế tại Hà Nội đã âm thầm gửi tinh trùng của mình vào ngân hàng tinh trùng. Nguyên nhân khiến anh H. gửi tinh trùng bởi vì anh cho rằng gia đình mình neo người.

Bố mẹ anh kết hôn chỉ sinh được 1 mình anh. Mỗi lần đi công tác xa anh đều thấy lo lắng nếu mình có gặp vấn đề gì thì tương lai dòng dõi gia đình sẽ không còn nên anh quyết định gửi tinh trùng tại ngân hàng với mức phí hơn 4 triệu đồng/năm.



Còn trường hợp của người yêu chị Nguyễn Hoàng H. (23 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đã âm thầm gửi tinh trùng mà chị H. không biết. Chị H. kể bạn trai chị hơn mình 2 tuổi, hai người đều dự tính chờ chị có công việc ổn định, 1 - 2 năm tới sẽ kết hôn.



Gần đây, hai người ít gặp mặt hơn, chị H, còn nghĩ bạn trai có người khác. Một lần, sang phòng của bạn trai thuê, chị H. vô tình tìm thấy hồ sơ gửi tinh trùng của bạn trai tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội. Lúc này, chị mới biết được nguyên nhân bạn trai gửi tinh trùng vì bị bệnh ung thư hạch.



Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn nên gửi mẫu tinh trùng trước khi vào quá trình điều trị. Không muốn bạn gái lo lắng nên anh đã âm thầm đi làm hồ sơ gửi tinh trùng hi vọng tương lai có thể sinh con khoẻ mạnh.



Khi biết được nguyên nhân, chị H. vừa hoảng loạn vừa bối rối. Bản thân chị H. không biết nên ứng xử với trường hợp này như thế nào.

Tinh trùng đưa vào môi trường lạnh để ngủ đông. Ảnh minh hoạ.



Trường hợp của anh Đỗ Đức C. (27 tuổi, Hà Nội) vừa lấy vợ chưa có con, không may mắc quai bị. Anh C. lập tức đến bệnh viện gửi tinh trùng. Các bác sĩ lấy cho anh 6 tuýp tinh trùng để đông lạnh. Về nhà, hai vợ chồng anh C. vẫn thấy ít nên đã tìm tới bệnh viện xin gửi thêm để phòng bất chắc. Tuy nhiên, biến chứng của quai bị chỉ sau hơn 1 tháng tinh trùng đã teo hết không còn để gửi lại ngân hàng.



Theo BS Hà Ngọc Mạnh – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, xu hướng trữ tinh trùng ngày càng gia tăng hơn.



BS Mạnh cho biết trữ tinh trùng là cách đưa tinh trùng vào môi trường lạnh để tế bào ngủ đông. Nhiệt độ đủ lạnh và ổn định thì tinh trùng có thể lưu trữ được rất nhiều năm và chất lượng tinh trùng thường không bị ảnh hưởng. Đây là kỹ thuật áp dụng khá lâu và hoàn toàn an toàn với chất lượng 'con giống' trữ đông.

Bởi vì, nghiên cứu người ta thấy với các tế bào khác như tế bào phôi thì trữ từ năm 1992 để tới năm 2021 mới cho phát triển sinh em bé gái. Tinh trùng cũng như vậy sau khi rã đông thì không hề bị ảnh hưởng. Đến nay, đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng trữ đông cũng chưa ghi nhận các yếu tố ảnh hưởng tới trẻ.



Thông thường, trữ tinh trùng thường trữ khi khoẻ mạnh, người bệnh mắc bệnh gì đó cần điều trị bệnh hoặc cần điều gì đó phải đi công tác dài ngày, không hỗ trợ vợ mang thai được thì có thể gửi tinh trùng vào ngân hàng.



Hiện các cơ sở đang thực hiện phổ biến, người bệnh có nhu cầu đều được đáp ứng. Người trữ tinh trùng phải đủ 18 tuổi trở lên.



Với người bệnh chẩn đoán là ung thư, bác sĩ Mạnh cho biết người bệnh cần nghĩ tới trữ tinh trùng càng sớm, càng tốt. Vì điều trị ung thư nhiều phương pháp hoá trị, xạ trị đều ảnh hưởng tới quá trình sinh tinh trùng nên trữ tinh trùng sớm có thể giúp họ trữ lại những con tinh trùng tốt nhất.



Với người bệnh tai nạn giao thông, tai nạn lao động đã tử vong thời gian lưu trữ tinh trùng tốt nhất trong 6h đầu sau ngừng tuần hoàn. Một số trường hợp có thể kéo dài đến 24h.



'Trữ tinh trùng là xu hướng nhiều người trẻ lo cho tương lai. Tuy nhiên, khi lưu trữ tinh trùng bạn cần cân nhắc vì phải lưu trữ kéo dài và phải mất phí hàng năm. Nếu bạn có tài chính và vì sao phải gửi tinh trùng thì bạn nên cân nhắc thật kỹ. Còn với nam giới đã đủ con thì không cần thiết' – BS Mạnh lưu ý.

