Vì sao hừng hực khí thế nhưng vừa lâm trận 'cậu nhỏ' đã đình công?

Mỗi lần gần gũi dù rất muốn làm vợ thoả mãn nhưng 'cậu nhỏ' liên tục 'đình công'. Vì chuyện này mà không ít lần vợ chồng A.T cãi nhau, vợ nghi ngờ chồng có bồ

Ảnh minh hoạ

Éo le “trên bảo dưới không nghe”

Bác sĩ Hà Đức Quang - chuyên khoa nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết trường hợp của anh A.T chỉ là một trong số rất nhiều nam bệnh nhân mắc rối loạn tình dục nói chung và rối loạn cương dương nói riêng đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện.

Khi gặp bác sĩ, anh T cho biết, hai vợ chồng anh kết hôn được gần 1 năm nhưng những cuộc yêu trọn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại phòng khám nam khoa, anh ngập ngừng chia sẻ: “Hồi chưa cưới vợ, chuyện sinh hoạt tình dục của em bình thường nhưng không hiểu sao từ ngày lấy vợ thì “khoản ấy” gặp vấn đề nghiêm trọng.

Em thường xuyên xảy ra tình trạng dù lý trí rất muốn làm vợ thoả mãn nhưng tình “cậu nhỏ” liên tục “đình công”. Bản thân em cũng không mắc bệnh gì. Chính vì chuyện này mà không ít lần hai vợ chồng cãi cự nhau, cô ấy nghi ngờ em có người khác. Chuyện con cái từ đây cũng bị chậm”.

Qua thăm khám, xét nghiệm nội tiết tố sinh dục, tinh dịch đồ, … bác sĩ nhận thấy anh T bị rối loạn cương dương với các dấu hiệu suy giảm chức năng sinh sản - tình dục, tinh trùng yếu, nội tiết tố thấp đi kèm với tâm lý căng thẳng.

“Rất vui, sau ba tháng điều trị cân bằng nội tiết tố, tăng cường số lượng và chất lượng tinh trùng, kết hợp cùng các liệu pháp tâm lý, hướng dẫn cách quan hệ phù hợp, anh T thông báo chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng đã diễn ra bình thường và mới đây vợ anh đã mang thai đứa con đầu lòng”, BS Đức Quang cho biết.

BS Hà Đức Quang

Rối loạn cương dương là tình trạng người đàn ông không thể đạt tới hay duy trì được "sự cương dương vật đủ cứng" để giao hợp và thỏa mãn bạn tình. Theo ước tính, có khoảng 18-30 triệu người tại Mỹ bị rối loạn cương và tình trạng này thường xảy ra ở những bệnh nhân bị xơ vữa mạch máu ngoại vi, cao huyết áp, đái tháo đường, tăng mỡ máu, bệnh tim và những người hút thuốc lá.

Theo BS Đức Quang, tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Đó có thể do tuổi tác, khi tuổi càng cao thì tỷ lệ rối loạn cương dương càng tăng. Trong khi đó nhiều quý ông bị rơi vào tình cảnh éo le này đôi khi lại do trầm cảm, lo lắng, căng thẳng.

Thậm chí tình trạng rối loạn cương là do rối loạn nội tiết. Nguyên nhân là do đàn ông có nồng độ testosterone thấp hoặc rối loạn tuyến giáp có thể gặp khó khăn khi cương cứng.

Những người đàn ông mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, tăng mỡ máu, cao huyết áp cũng dễ bị rối loạn cương. Nguyên nhân là do lưu lượng máu đến cậu nhỏ kém, đây là một trong những yếu tố phổ biến nhất gây nên rối loạn cương dương.

Đặc biệt ở nam giới sử dụng ma tuý, nghiện rượu, hút thuốc lá, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít tập thể dục, vận động cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cương của dương vật.

Không giấu bệnh

Qua thực tế thăm khám, BS Hà Đức Quang nhận thấy nam giới khi bị rối loạn cương dương thường bị ám ảnh, mặc cảm tự ti và hay giấu bệnh với tất cả mọi người (ngay cả với vợ).

Nhiều đấng mày râu bệnh nặng thêm do cảm giác xấu hổ với vợ trước khi nhập cuộc kéo dài sinh ra trầm cảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới đời sống tình dục mà còn là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới muộn con ở các cặp vợ chồng.

“Rối loạn cương dương tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng đế sự tự tin của đàn ông, chất lượng cuộc sống, đời sống tình dục và có thể gây tổn hại tới hạnh phúc lứa đôi nếu như không được điều trị kịp thời”, BS Quang nhấn mạnh.

Do đó, vị bác sĩ chuyên khoa nam học khuyến cáo quý ông nếu khi mắc phải tình trạng rối loạn cương dương nói riêng và các bệnh lý nam khoa nói chung cần được thăm khám, đánh giá và làm các xét nghiệm cận lâm sàng một cách tỉ mỉ để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nguyên nhân gây bệnh và các tình trạng bệnh lí kèm theo từ đó có phác đồ điều trị sao cho phù hợp, cụ thể và hiệu quả nhất cho từng bệnh nhân.

Đặc biệt, nam giới cần thăm khám và điều trị các cơ sở có chuyên khoa nam học uy tín, tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm chứng, tránh tiền mất tật mang.

Sức khoẻ tình dục quý ông đang ở mức độ nào?



Để chẩn đoán tình trạng rối loạn cương dương, bác sĩ sẽ sử dụng các bảng câu hỏi đánh giá tình trạng rối loạn cương như: Điểm đánh giá độ cương (EHS), Chỉ số quốc tế về chức năng cương dương bản 15 câu hoặc bản rút gọn 5 câu (IIEF), Bảng kiểm sức khỏe tình dục nam giới (SHIM), Bảng câu hỏi sức khỏe tình dục nam.



Trong điều trị rối loạn cương, bệnh nhân thường được đánh giá độ cứng ‘cậu nhỏ' theo 4 cấp độ:



1. Cậu nhỏ mềm như đậu phụ



2. Cậu nhỏ mềm như lõi quả chuối chín



3. Cậu nhỏ cứng như quả chuối chín để cả vỏ.



4. Cậu nhỏ cứng như quả dưa chuột (đây là mức độ cứng tối đa của một người bình thường)



Từ đó, bệnh nhân được coi là rối loạn cương dương khi có độ cứng dương vật ở mức 1, 2 hoặc 3.

Hải Phong