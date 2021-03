Vì sao đàn ông cao to, khỏe mạnh vẫn ít 'con giống'?

Nam thanh niên đẹp trai, cao to nhưng 'chưa đến chợ đã hết tiền', bác sĩ chỉ ra nguyên nhân Theo các bác sĩ nam khoa, yếu sinh lý không chỉ gặp ở những người nhiều tuổi, người có bệnh lý mà thậm chí gặp ở ngay cả người trẻ, người bề ngoài hoàn toàn bình thường, thậm chí cao to, đẹp trai..

Không có tinh trùng dù khỏe mạnh

Chị Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1996, Thái Bình) đến viện khám sức khỏe sinh sản với lý do cưới nhau 1 năm nhưng hai vợ chồng không có con. Trước đó, chị kiểm tra sức khỏe sinh sản ở bệnh viện tỉnh hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì. Bác sĩ yêu cầu cả chồng đi kiểm tra nhưng chồng chị Cúc không đi. Anh cho rằng mình to cao, khỏe mạnh và mọi người đều cho rằng “nó cao to như vậy làm gì mà không đẻ được”.

Chị Cúc cố gắng chờ đợi, nhưng gần đây áp lực mang thai khiến chị stress. Ai gặp cũng khuyên đi kiểm tra xem vì sao chậm mang thai vì thời đại này vô sinh nhiều. Chị Cúc lại lên Hà Nội kiểm tra một lần nữa. Chiếu chụp tử cung, xét nghiệm mọi thứ đều rất bình thường.

Chồng chị Cúc sinh năm 1995, sau khi vợ mang kết quả khám về anh vẫn nói rằng mình hoàn toàn bình thường, mọi hoạt động không có bất thường, nhu cầu sinh lý vẫn cao thì không thể không có con. Chỉ đến khi vợ động viên kèm uy hiếp không đi kiểm tra thì ly hôn, chồng chị Cúc mới chịu đến bệnh viện khám.

Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy lượng tinh trùng của chồng chị Cúc quá ít và khó có thể có thai tự nhiên. Sau khi tư vấn, bác sĩ khuyên để có con cần tiến hành các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Hay trường hợp anh N.V.M. (25 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) cưới vợ được 5 tháng nhưng vẫn chưa có con. Anh M. đi kiểm tra sức khỏe bác sĩ kết luận tinh trùng yếu. Anh M. không tin vì anh là người cao to, khỏe mạnh và không hút thuốc lá, chỉ thi thoảng uống rượu bia với bạn bè.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng – Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, cho biết rất nhiều người quan niệm cao to, khỏe mạnh đương nhiên chất lượng sinh sản sẽ tốt. Nhưng thực tế, nhiều khi hình thể và chất lượng tinh trùng không liên quan tới nhau. Đây cũng là điều mà rất nhiều gia đình hiếm muộn và vô sinh thường gặp phải. Đặc biệt, các bà mẹ chồng thường nghĩ vấn đề vô sinh và hiếm muộn là do người phụ nữ vì con mình cao to, khỏe mạnh thì làm sao mà vô sinh được.

Vì sao ít tinh trùng

Theo BS Hưng, hiện nay số lượng tinh trùng của người Việt trưởng thành chưa được nghiên cứu cụ thể mà chỉ dựa vào một số báo cáo của một số nghiên cứu.

GS Trịnh Văn Bảo – trường ĐH Y Hà Nội có báo cáo ở thập niên 90 thế kỷ trước, mỗi lần đàn ông Việt xuất tinh sẽ có khoảng 240 triệu con tinh trùng với lượng 2,7 – 2,8 ml tinh dịch, đây được xem là ngưỡng bình thường.

Đến năm 2010, Tổ chức Y tế thế giới đưa ngưỡng số lượng tinh trùng bình thường dao động từ 15 triệu tinh trùng đến hơn 200 triệu tinh trùng trên mỗi ml tinh dịch. Trong mỗi lần xuất tinh của nam giới, không dưới 40 triệu tinh trùng được sinh ra hòa lẫn trong 2 đến 5 ml tinh dịch.

Như vậy, nếu kết quả xét nghiệm tinh dịch có ít hơn 15 triệu tinh trùng mỗi ml, hoặc dưới 40 triệu tinh trùng mỗi lần xuất tinh thì đó được coi là lượng tinh trùng thấp. Số lượng tinh trùng được cho là cao khi đo được có hơn 200 triệu tinh trùng trên mỗi ml tinh dịch.

Tinh trùng ít ở nam giới có liên quan chặt chẽ tới tuổi tác. Tuổi tác càng cao số lượng tinh trùng càng giảm. Một số người mắc bệnh do suy tuyến sinh dục, giảm yếu tố nội tiết làm nam giới giảm khoái cảm tình dục, rối loạn tình dục và thêm bệnh lý liên quan tới hooc môn như gãy xương tự nhiên, loãng xương.

Một số bị suy tinh hoàn gây ít tinh trùng, bị chấn thường tinh hoàn hoặc các bạn nam ngày bé bị quai bị hoặc viêm nhiễm tinh hoàn thì cũng có thể để lại biến chứng đó là ảnh hưởng hoạt động của tinh hoàn. Hoặc các bệnh toàn thân khác như bệnh về thận, gan, máu cũng có thể gây ra hiện tượng tinh trùng yếu.

Nếu có trục trặc nên đến các cơ sở y tế khám xem có dấu hiệu của bệnh nam khoa hay không.

Trường hợp ít tinh trùng muốn có con vẫn cần tìm hiểu, xét nghiệm tìm ra nguyên nhân tại sao bị như thế là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả và sự nhanh chóng của điều trị.

Mặc dù có những nguyên nhân có thể điều trị được để giúp cải thiện chất lượng con giống tốt, nhưng cũng có những nguyên nhân hiện y học chưa thể cải thiện được chất lượng con giống. Với trường hợp chất lượng con giống có ít và rất yếu bác sĩ sẽ sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay giúp quý ông có thể có em bé của chính mình.

Dự phòng suy giảm và chất lượng tinh trùng, bác sĩ Hưng khuyến cáo có thể dự phòng bằng ăn uống hàng ngày, chăm sóc cậu nhỏ thường xuyên, phát hiện và lắng nghe xem 'cậu nhỏ' có trục trặc gì không.

Khánh Chi