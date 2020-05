Đà Nẵng thông qua cùng lúc 2 dự án đầu tư 1.580 tỉ đồng cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi

Trao đổi với Infonet ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 14 (bất thường) sáng 22/5 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, BS.CKII Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “4 năm gian nan. Mừng quá các anh ạ!”. Đó là vì, tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng đã cùng lúc thông qua 02 Tờ trình của Chủ tịch UBND TP liên quan đến việc đầu tư cho BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa được HĐND TP thông qua cùng lúc 02 dự án đầu tư 1.580 tỉ đồng để đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 2.000 giường (Ảnh: HC)

Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Tờ trình số 2443/TTr-UBND của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng mới và mua sắm thay thế, bổ sung trang thiết bị cho BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (số 402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 790,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.

BS.CKII Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, dự án sẽ cải tạo các khối nhà hiện trạng với tổng diện tích sàn gần 70.000m2; đầu tư xây dựng mới khối khoa Truyền nhiễm với quy mô 200 giường.

“Dự án nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và môi trường khám, chữa bệnh; sắp xếp, tổ chức lại một số chức năng trong khối nhà cũ, hướng tới đáp ứng việc tổ chức phân khu chức năng cho BV quy mô 2.000 giường!” – BS.CKII Ngô Thị Kim Yến nói.

Tiếp đó, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Tờ trình 2444/TTr-UBND của Chủ tịch UBND TP, thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng với tổng mức hơn 788,9 tỉ đồng từ ngân sách TP, nhằm xây dựng các Trung tâm kỹ thuật xét nghiệm hiện đại, chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới, ngân hàng máu, khoa dược, khoa giải phẫu bệnh, phẫu thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, tele medicine… và khu khám chữa bệnh chất lượng cao.

“Dự án nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu giải quyết tình trạng quá tải hiện nay của BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và định hướng đầu tư hoàn chỉnh BV với quy mô 2.000 giường; đồng thời đầu tư bổ sung một phần trang thiết bị y tế. Dự án được đánh giá sẽ mang lại hiệu quả trong lĩnh vực y tế và xã hội!” – BS.CKII Ngô Thị Kim Yến nói.

Được biết, cả hai dự án nêu trên đều được giao cho BQL dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Đây là các dự án nhóm B thuôc lĩnh vực y tế, công trình dân dụng cấp II. Thời gian thực hiện dự án năm 2020 – 2022.

Trước đó, như Infofnet đã đưa tin, tại Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017, HĐND TP Đà Nẵng đã “đồng ý cho phép BV Phụ sản - Nhi nâng cấp mở rộng theo cơ chế xã hội hóa, liên doanh liên kết (LDLK) theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ”.

Tuy nhiên việc lựa chọn đối tác để thực hiện theo cơ chế LDLK; các hình thức sử dụng tài sản công để LDLK; việc quản lý, sử dụng tài sản công để LDLK… gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể. Trong khi đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng BV Phụ sản – Nhi ngày càng cấp thiết, cấp bách.

BV này thành lập năm 2012 với quy mô 600 giường bệnh, nhưng do nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên ngày càng tăng nên chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch được giao cũng tăng dần theo từng năm, đến năm 2019 là 1.200 giường. Thậm chí có thời điểm số giường bệnh thực kê lên đến 1.736 giường (tăng 147% so với giường kế hoạch được giao, tăng 289% so với quy mô giường bệnh khi thành lập).

Với chủ trương mới nhất vừa được HĐND TP Đà Nẵng chính thức thông qua sáng nay 22/5/2020, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng sẽ được đầu tư tổng cộng gần 1.580 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách từ nay đến năm 2022 để giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo điều kiện cho BV phát triển chuyên sâu...

Hải Châu