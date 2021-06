Sáng 25/6: Thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM tiếp tục nhiều nhất 57 ca

Vì sao vắc xin 'muốn vượt rào' Nano Covax có quá ít thông tin được công bố? GS Nguyễn Văn Tuấn – Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc cho biết thông tin khoa học về vắc xin Nano Covax gần như trống trơn, không có một bài báo khoa học nào về vắc xin này được công bố.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6 có 91 ca mắc mới (BN14233-14323):

- 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

- 79 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1); trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 25/6:

- Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.734.013 xét nghiệm cho 6.344.999 lượt người

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 25/6

- Cả thế giới có 180.666.548 ca mắc, trong đó 165.325.083 khỏi bệnh; 3.913.700 ca tử vong và 11.427.765 ca đang điều trị (81.255 ca diễn biến nặng).

- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 313.987 ca, tử vong tăng 6.169 ca.

- Châu Âu tăng 52.434 ca; Bắc Mỹ tăng 18.406 ca; Nam Mỹ tăng 75.351 ca; châu Á tăng 138.748 ca; châu Phi tăng 28.714 ca; châu Đại Dương tăng 334 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 38.097 ca, trong đó: Indonesia tăng 20.574 ca,Malaysia tăng 5.841 ca, Philippines tăng 6.043 ca, Thái Lan tăng 4.108 ca, Myanmar tăng 787 ca, Campuchia tăng 655 ca, Timor-Leste tăng 62 ca, Singapore tăng 23 ca, Lào tăng 4 ca

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 388

+ Lần 2: 126

+ Lần 3: 137

- Số ca tử vong: 72 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.759 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 6 CA BỆNH (BN14233-BN14238) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 21/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14239) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 21/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 4 CA BỆNH (BN14240-BN14243) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14244) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

79 ca ghi nhận trong nước

- 1 CA BỆNH (BN14245) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam; liên quan đến BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14246) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN14247-BN14248) ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: có tiền sử đi về tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

- 1 CA BỆNH (BN14249) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 7 tuổi, địa chỉ tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 1 CA BỆNH (BN14250) ghi nhận tại tỉnh Long An: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; là F1 của BN13499, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

- 1 CA BỆNH (BN14251) ghi nhận tại tỉnh Hải Phòng: nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng; là F1 của BN14119. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

- 5 CA BỆNH (BN14252, BN14263-BN14266) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

- 10 CA BỆNH (BN14253-BN14262) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 4 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 57 CA BỆNH (BN14267-BN14323) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh 19 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - Quận 8, 14 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà - Quận 1, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin tiêm chủng:

Tính đến 16 giờ ngày 24/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 143.121 người.

Có thêm 215.100 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 24/6/2021 tại 34 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Công an như sau

1- Hà Nội: 1.446

2- Nam Định: 1.240

3- Ninh Bình: 214

4- Thanh Hóa: 1.077

5- Bắc Ninh: 2.506

6- Hải Dương: 48

7- Hưng Yên: 338

8- Quảng Ninh: 1.055

9- Nghệ An: 3.181

10- Hà Tĩnh: 1.520

11- Lạng Sơn: 144

12- Tuyên Quang: 555

13- Cao Bằng: 1.004

14- Sơn La: 565

15- Quảng Trị: 178

16- Quảng Nam: 2.423

17- Quảng Ngãi: 2.676

18- Ninh Thuận: 892

19- Bình Thuận: 133

20- Kon Tum: 824

21- Đắc Lắc: 2.926

22- TP Hồ Chí Minh: 160.061

23- Bà Rịa Vũng Tàu: 1.893

24- Đồng Nai: 2.626

25- Tiền Giang: 148

26- Long An: 26

27- Lâm Đồng: 2.580

28- Tây Ninh: 165

29- Cần Thơ: 2.053

30- An Giang: 3.904

31- Đồng Tháp: 2.660

32- Bình Dương: 2.108

33- Bình Phước: 3.174

34- Kiên Giang: 6.416

35- BV/Viện/Trường: 2.055

36- BỘ CÔNG AN: 286

