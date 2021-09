Ngày 6/9: Thêm 12.481 ca mắc COVID-19, trong ngày có 9.730 bệnh nhân khỏi

Những tình huống kết nối F0 khiến bác sĩ bối rối Có thời kỳ cao điểm, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM mỗi ngày nhận được hơn 6.000 cuộc gọi của người bệnh và người nhà cần hỗ trợ. Có những lúc tổng đài viên trực nghe cũng bối rối, phát khóc.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19

Tính từ 17h ngày 05/9 đến 17h ngày 06/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM(7.122), Bình Dương (2.194), Đồng Nai (871), Long An (857), Tiền Giang (234), Kiên Giang (201), Tây Ninh (134), Khánh Hòa (97), Đồng Tháp (95), An Giang (87), Đắk Lắk (79), Cần Thơ (70), Đà Nẵng (63), Bình Thuận (48),

Hà Nội (42), Phú Yên (34), Quảng Ngãi (31), Bình Phước (28), Bà Rịa - Vũng Tàu (22), Quảng Bình (21), Trà Vinh (20), Thừa Thiên Huế (14), Gia Lai (13), Sóc Trăng (13), Nghệ An (12), Thanh Hóa (11), Cà Mau (10), Bình Định (9), Vĩnh Long (9), Bạc Liêu (9), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (4), Bến Tre (4), Ninh Thuận (3), Đắk Nông (3), Sơn La (2), Quảng Nam (2), Kon Tum (1), Bắc Giang (1) trong đó có 8.099 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 536.788 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 159/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.457 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 532.490 ca, trong đó có 298.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 09 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (258.536), Bình Dương (134.627), Đồng Nai (29.420), Long An (25.942), Tiền Giang (10.805).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.730

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 301.457

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.407 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.128

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.196

- Thở máy không xâm lấn: 142

- Thở máy xâm lấn: 909

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 311 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (ngày 5 và 6/9: có 7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiêm

-Trong 24 giờ qua đã thực hiện 494.756 xét nghiệm cho 1.169.631 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.695.842 mẫu cho 40.159.783 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccin COVID-19

Trong ngày 05/9 có 567.105 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 22.012.123 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 18.673.340 liều, tiêm mũi 2 là 3.338.783 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều tối ngày 6/9

- Cả thế giới có 221.644.101 ca nhiễm, trong đó 198.166.750 khỏi bệnh; 4.583.986 tử vong và 18.893.365 đang điều trị (105.656 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 122.128 ca, tử vong tăng 2.652 ca.

- Châu Âu tăng 24.357 ca; Bắc Mỹ tăng 7.514 ca; Nam Mỹ tăng 171 ca; châu Á tăng 87.089 ca; châu Phi tăng 1.440 ca; châu Đại Dương tăng 1.557 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 58.821 ca, trong đó: Indonesia tăng 4.413 ca, Malaysia tăng 17.352 ca, Thái Lan tăng 13.988 ca, Philippines tăng 22.415 ca, Campuchia tăng 528 ca, Lào tăng 125 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 04 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh về tình hình phân bổ và tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19.

- Bộ Y tế ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc cho phép các bệnh viện lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị F0 tại nhà.

- Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá.

- Ngày 6/9, Bộ Y tế tiếp nhận 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M 1870 đạt tiêu chuẩn N95 và tiêu chuẩn FDA vừa do Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Quân đội (MB) trao tặng, góp phần bảo vệ đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- UBND TP.HCM ban hành văn bản liên quan đến việc tăng cường công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn đến ngày 15/9. Theo đó, UBND TP. HCM đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai công tác xét nghiệm phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong cộng đồng, thu gọn vùng nguy cơ cao và rất cao, mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước 15/9.

- Tỉnh Quảng Trị: Sau khi ghi nhận chùm các ca bệnh tại Trung tâm Y tế Thành phố Đông Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã thành lập 13 đội lấy mẫu và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ 2.000 F2 liên quan đến chùm ca bệnh trên nhằm mục tiêu nhanh chóng truy vết và loại các ca F0 còn lại trong cộng đồng.

- Tỉnh An Giang: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc "vùng cam", "vùng đỏ" tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- Tỉnh Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với 7 huyện, thành phố gồm TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành, Châu Thành, Vĩnh Thuận từ 0h ngày 7/9 đến ngày 13/9. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với 8 huyện, thành phố gồm TP. Phú Quốc, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, từ 0h ngày 7/9 và phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới.

- TP. Đà Nẵng: Từ ngày 8-11/9, Sở Y tế TP. Đà Nẵng sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho hơn 92.000 người, trong đó có đối tượng là người dân thuộc "vùng xanh". Đây là kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

Tối 6/9, Hà Nội thêm 13 ca mắc Covid-19, 12 ca ở Thanh Xuân Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong chiều nay (6/9) ghi nhận 13 bệnh nhân Covid-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly.

Theo suckhoedoisong.vn