'Khẩu vị' LPBank, bầu Thụy đang rót tiền vào những đích ngắm nào?

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của LPBank, trong ba quý đầu năm, ngân hàng đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8% so với đầu năm, huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2022. Trong quý III, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 41% so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm 2023 của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.