Mua Vietlott qua tin nhắn SMS, một người vừa trúng gần 3,4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 22/11, Vietlott tìm được một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot 2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 22/11 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 805 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 3.395.057.800 đồng.

Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 03 - 09 - 21 - 22 - 26 - 35 và số đặc biệt 15.

Với việc trúng Jackpot 2 gần 3,4 tỷ đồng, người chơi may mắn này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ tám của tháng 11 này.

Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot gần 3,4 tỷ đồng này thuộc về chủ nhân một thuê bao di động mua qua tin nhắn SMS.

Có thể thấy, tháng 11 là tháng ‘nổ’ các giải Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55. Theo đó, tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 11 đã trúng Jackpot 2 gần 4 tỷ đồng đến từ Long An vào tối 1/11. Tỷ phú Vietlott thứ hai cũng may mắn trúng gần 4 tỷ đồng vào tối 8/11 và tỷ phú Vietlott thứ ba trúng hơn 3,2 tỷ đồng vào tối 10/11.

Tỷ phú Vietlott thứ tư là chủ nhân một chiếc vé ở Bắc Ninh đã trúng Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45, trị giá hơn 72 tỷ đồng vào tối 13/11. Tỷ phú Vietlott thứ năm là một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2 của loại hình xổ số Power 6/55, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng ở TP Hồ Chí Minh vào tối 15/11. Và tỷ phú Vietlott thứ sáu là chủ nhân chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng vào tối 17/11. Tỷ phú Vietlott thứ bảy là chủ nhân một chiếc vé may mắn của người chơi trúng Jackpot 2, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng vào tối 19/11.

Cũng tại kỳ quay thưởng 805 này, ngoài việc tìm được chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng, Vietlott còn tìm được 23 chiếc vé của người chơi trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 1.374 chiếc vé trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 27.540 giải Ba, mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Như vậy, hiện ngoài Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 đang có giá trị hơn 86 tỷ đồng, Jackpot 2 quay về 3 tỷ đồng, còn có Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 có giá trị hơn 15 tỷ đồng đang đợi người chơi may mắn tiếp theo.

Tại kỳ quay số mở thưởng Vietlott tối nay 20/11, sẽ có ai may mắn trúng Vietlott Mega 6/45 với Jackpot gần 17 tỷ đồng? Ai sẽ trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ tiếp theo của tháng 11 đầy may mắn này?

Thảo Nguyên