Chiều 12/12, thông tin từ Công an xã Thiên Lộc (Can Lộc) cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 70 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hải Hằng (Thị xã Kỳ Anh) do người này chuyển nhầm vào tài khoản của công dân trên địa bàn.