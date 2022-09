Theo Kbizoom, vào tháng 11/2018, một buổi hòa nhạc cá nhân đã được tổ chức để kỷ niệm 10 năm debut của IU tại Sân vận động Olympic Gymnastics ở Seoul. Vào ngày này, những hành động ấm áp của mẹ IU dành cho người hâm mộ của con gái mình đã được tiết lộ.

Mẹ của IU lo lắng hàng ghế khán giả sẽ trở nên lạnh lẽo nên đã trải đệm cho 12.000 chỗ ngồi tại sân vận động Olympic Gymnastics.

Được biết, mẹ của IU đã tự tay chuẩn bị đệm bằng tiền riêng của mình. Những chiếc đệm màu tím nhạt trải khắp 12.000 chỗ ngồi đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Trong khi đó, gần đây, khi IU đã tổ chức solo concert 'The Golden Hour: Under the Orange Sun' tại Sân vận động chính Olympic ở Khu liên hợp thể thao Jamsil thì đệm cũng đều được mẹ IU chuẩn bị sẵn sàng cho từng chỗ ngồi.

Ngoài ra, khán giả còn có thể mang đệm về nhà làm quà lưu niệm sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Cư dân mạng đã nói rằng "Trái tim của người mẹ thật ấm áp".

Trong khi đó, IU, khi xuất hiện trong chương trình 'Kim Seung-woo's Victory and Success' của đài KBS2 vào năm 2011, đã tự hào về lòng tốt của mẹ mình. IU nói: "Mẹ tôi không dùng số tiền tôi kiếm được để trả nợ". Cô nói thêm rằng mẹ cô gần đây đã trả hết nợ bằng số tiền mà bà tự kiếm được. Bà không muốn mang đến gánh nặng cho con.

Mặc dù số tiền nợ đối với IU là rất nhỏ (IU đang dẫn đầu danh sách nữ ca sĩ kiếm tiền giỏi nhất và giàu nhất K-pop với số tài sản khoảng 52,7 tỷ won - khoảng 891 tỷ VNĐ), nhưng mẹ của IU không muốn con mình phải thấy có trách nhiệm gánh vác gia đình trong khi bà vẫn còn khỏe mạnh và tự lo được.

Những hành động của mẹ IU dù nhỏ, nhưng sự quan tâm này xuất phát từ trái tim một người mẹ, luôn lo lắng cho con từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.

Hạ Thảo