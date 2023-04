Học sinh tự tử: Lo ngại khi người lớn lúng túng cách phòng ngừa

"Sẽ không có một biện pháp cụ thể nào để can thiệp hành vi tự sát ở trẻ vị thành niên vì động cơ thực hiện ở mỗi cá nhân là khác nhau và sẽ phụ thuộc vào bối cảnh, sự kiện kích hoạt hoặc các nguyên nhân bên trong và bên ngoài khác. Do đó, qua cuộc khảo sát này, nhóm chúng tôi khuyến nghị các biện pháp nên làm ở hiện tại là cần tập trung vào nâng cao nhận thức của vị thành niên, của gia đình, nhà trường và cộng đồng về tự sát ở người trẻ và các dấu hiệu nguy cơ. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần đầu tư và phát triển công tác tư vấn tâm lý học đường ở các trường phổ thông để kịp thời phát hiện sớm những em có nguy cơ tự sát hoặc nguy cơ về rối loạn sức khỏe tâm thần khác để hỗ trợ, can thiệp đúng lúc, đúng thời điểm". Nghiên cứu sinh Giang Thiên Vũ