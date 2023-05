Hình ảnh an ninh dày đặc bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật

Theo CNA, chính quyền Nhật Bản đang siết chặt an ninh tại thành phố Hiroshima nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 19/5 đến 21/5. Truyền thông Nhật Bản cho biết, đã có tổng cộng 24.000 nhân viên an ninh từ khắp cả nước được triển khai tới Hiroshima để đảm bảo hội nghị diễn ra thông suốt.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trước khi Hội nghị chính thức khai mạc, cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu tăng cường tuần tra tại nhiều địa điểm quan trọng, bao gồm Công viên Tưởng niệm Hòa bình. Máy bay trực thăng cũng đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ giám sát từ trên cao.

Ảnh: Kyodo News

Ảnh: Kyodo News

Trên các tuyến phố, các hàng rào an ninh và biển báo đã được lắp đặt. Người dân Hiroshima cũng được nhắc nhở rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ gây gián đoạn tuyến đường và lối vào đảo Miyajima, nơi các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ đến thăm. Ngoài ra, trường học và nhiều cơ quan sẽ đóng cửa trong thời gian diễn ra hội nghị.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Bên cạnh Hiroshima, an ninh cũng được tăng cường tại các khu vực khác như thủ đô Tokyo. Tại các thành phố lớn của Nhật Bản, nhân viên an ninh đã phong tỏa một số địa điểm được cho là tiềm ẩn nguy cơ an ninh. Ở một số ga tàu điện ngầm chính, các tủ chứa đồ và máy bán hàng tự động cũng tạm thời ngừng phục vụ trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Ảnh: CNA

Ảnh: AP

Việt Dũng