Hé lộ mức lương ‘khủng’ trong giới IT, lên tới 80 triệu/tháng

Báo cáo “Mức lương và mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023” do ITViec mới phát hành lần đầu, đã hé lộ góc nhìn về công việc và các vị trí IT (công nghệ thông tin) dựa trên phản hồi của 1.257 chuyên gia trong ngành. Nghiên cứu trên được thực hiện tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh/thành, với các nhóm nhân viên có vị trí khác nhau.

Theo báo cáo, nhóm chuyên gia IT từ 25-35 tuổi đang là lực lượng nhân sự chiếm ưu thế trên thị trường. Khu vực thu hút chuyên gia IT đông đảo nhất là TP.HCM, chiếm tỷ trọng 67,9%, gấp gần 3 lần so với Hà Nội (26,1%).

Đối với học vị, 84% các chuyên gia IT tốt nghiệp chính quy ngành IT (hoặc các ngành có liên quan tới IT) từ trường cao đẳng/đại học. Mức tiền lương trung bình của nhóm này là 37,9 triệu đồng/tháng, cao hơn 20% so với mức lương trung bình của các chuyên gia không học chính quy ngành IT mà chỉ tham gia cáckhoá học ngắn hạn/online, tự học qua bạn bè, đồng nghiệp (31,7 triệu đồng/tháng).

Mức lương trung vị theo tháng (VNĐ), không bao gồm thưởng và các phúc lợi khác. (Nguồn: ITViec)

Báo cáo cũng chỉ ra, khi nhận được lời đề nghị công việc mới, một chuyên gia IT sẽ kỳ vọng mức tăng lương trung bình từ 20% trở lên, bên cạnh việc cân nhắc các tiêu chí phù hợp khác ở đơn vị mới.

Ở chiều ngược lại, yếu tố lương thấp; ít cơ hội thăng tiến; công việc không còn tính thử thách; môi trường bè phái là các nguyên nhân chính khiến hầu hết các chuyên gia IT nghỉ việc. Trong đó, yếu tố lương thấp hơn mong đợi chiếm tới 23,5%; không/ít cơ hội tăng lương chiếm 12,9%; công việc không còn thử thách 12,2%; không/ít cơ hội được thăng tiến 10,6%; môi trường làm việc bè phái 9,9%...

Mức lương IT trung bình theo tỉnh/thành. (Nguồn: ITViec)

Đội với các IT Lead/Manager (đội ngũ có chức danh quản lý), mức lương trung vị không bao gồm thưởng và các phúc lợi khác là 39,5 triệu đồng/tháng (kinh nghiệm làm việc từ 3 - dưới 5 năm); 42,5 triệu đồng/tháng (kinh nghiệm 5-8 năm); 61 triệu đồng/tháng (trên 8 năm kinh nghiệm).

Trong khi đó, các chuyên gia về Data (dữ liệu), AI (trí tuệ nhân tạo), Machine Learning (máy học) có thể đạt mức lương 24 triệu đồng/tháng (từ 1-3 năm kinh nghiệm); 38 triệu đồng/tháng (3-5 năm kinh nghiệm); 40 triệu đồng/tháng (5-8 năm kinh nghiệm); 42,5 triệu đồng/tháng (trên 8 năm kinh nghiệm). Nhóm chuyên gia này dễ nghỉ việc khi công việc hiện tại không còn thử thách với họ (21,7% ý kiến khảo sát lựa chọn).

Đặc biệt, Solution Architect (kiến trúc sư giải pháp) đang là các chuyên gia IT được trả mức lương top đầu trong ngành. Theo như báo cáo, với kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm, các chuyên gia này đang được trả mức lương trung vị 70 triệu đồng/tháng; từ 3-5 năm kinh nghiệm, được trả 80 triệu đồng/tháng. Khoản tiền lương trên không bao gồm thưởng và các khoản phúc lợi. Đây cũng là nhóm nhân sự luôn có đòi hỏi cao về mức lương nhận được. Có tới 23,1% ý kiến khảo sát cho biết, họ sẽ nghỉ việc nếu mức lương đang được trả thấp hơn so với kỳ vọng.

Trần Chung