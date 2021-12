Nữ sinh Thái Bình được đặc cách học tiến sĩ: “Mọi người cố gắng một thì em sẽ cố gắng gấp đôi”

Năm 2021, Trần Thùy Linh là một trong 90 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội. Nữ sinh này có điểm học tập toàn khóa đạt 3.89/4.0, điểm rèn luyện xuất sắc, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân sớm một năm so với kế hoạch.

Nhờ thành tích học tập nổi bật và hội đủ điều kiện, nữ sinh quê Thái Bình được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ mà không cần qua bậc thạc sĩ khi chưa đầy 21 tuổi.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Thùy Linh cho hay: "Khi mới lên đại học, em cũng như rất nhiều các bạn tân sinh viên khác, rất lo lắng về môi trường mới, kiến thức mới nên em không đặt cho mình áp lực hoàn thành chương trình như thế nào cả.

Đối với em thì làm bất cứ công việc gì cũng phải đặt trách nhiệm và chất lượng lên hàng đầu. Vậy nên sau khi dần quen với phương pháp học tại đại học, em cảm thấy thời gian trống của mình còn rất nhiều. Em muốn tối đa hóa thời gian học để có thể học hỏi được nhiều kiến thức hơn, đồng thời cũng là để có 1 thời gian biểu của riêng mình nhằm phát huy được năng lực của bản thân.

Thông thường sinh viên sẽ đăng ký 12-15 tín chỉ/kỳ nhưng em cảm thấy có thể học được nhiều hơn nên em đã đăng ký học học hết 25 tín chỉ/kỳ".

Thùy Linh học gấp đôi các bạn về số tín chỉ trong một kỳ.

Trong số rất nhiều điểm 10 đạt được trong bảng thành tích của mình, điểm 10 tuyệt đối ở môn Triết học của Thùy Linh khiến cho thầy cô bất ngờ vì đây là môn học mà nhiều sinh viên than "khó nhằn".

Linh chia sẻ mình vốn là học sinh chuyên Văn hồi cấp 3 nên khi lên đại học đối với những môn về tính toán, em tự tổng hợp kiến thức sau mỗi bài học trên lớp, nếu không hiểu sẽ nhờ giảng viên và các bạn giúp đỡ. Còn đối với những môn xã hội thì không có gì khó đối với dân chuyên Văn như em.

“Trong bài kiểm tra môn Triết học có phần trắc nghiệm chiếm khoảng 70% số điểm và phần còn lại là phần luận. Vì vậy khi học trên lớp, em chăm chú nghe giảng, nhất là khi thầy cô có những ví dụ liên hệ bài học với thực tế, giúp em hiểu được sâu xa các vấn đề, sự vật hiện tượng.

Khi thi thì em đọc lại hết giáo trình cũng như làm sơ đồ tư duy nên đơn giản và dễ hình dung. Có lẽ vì vậy không có gì khó khi em làm bài thi Triết học đạt toàn điểm cao", Thùy Linh chia sẻ.

Đối với môn học về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, nữ thủ khoa quê Thái Bình cũng được điểm tổng kết là 9,5.

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân còn rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện.

Thùy Linh cho biết bản thân em không cảm thấy áp lực trong việc học bởi đó là niềm yêu thích thật sự. Cô nữ sinh Thái Bình muốn chinh phục con đường tri thức cao xa để từ đó có thể giúp đỡ mọi người.

Ngoài thời gian học Linh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như dạy tình nguyện cho trẻ em nghèo, tham gia các cuộc thi Olympic, các diễn đàn khoa học,… Linh cho rằng thay vì đi mua sắm hay cà phê tán gẫu thì việc chia sẻ, mang những kiến thức mình có được đi giúp đỡ mọi người khiến bản thân cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi rằng ở tuổi 21 được đặc cách học lên tiến sĩ liệu có quá sức không, Linh đáp rằng chỉ cần có cơ hội thì em sẽ cố gắng hết sức, em tin dưới sự giúp đỡ của thầy cô thì bản thân có thể hoàn thành được.

“Nếu mọi người làm một thì mình nỗ lực gấp đôi. Mọi người hay hỏi em bí quyết gì để em được đặc cách học tiến sỹ, với em thì bên cạnh học lực giỏi theo các tín chỉ thì em cũng dành thời gian làm các công trình nghiên cứu khoa học, luận án được các giáo sư chấp nhận.

Không phải cứ có bằng giỏi là được đặc cách học tiến sĩ, bản thân em phải trải qua rất nhiều vòng thi mới có được thành công như hôm nay. Bí quyết của em là cố gắng và không ngừng cố gắng", Thùy Linh chia sẻ.

Những thành tích nổi bật của Thùy Linh:



- Thủ khoa xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế năm 2021



- Danh hiệu "Sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc" 2020 do Bộ trương trao tặng.



- Danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu" trường ĐH KTQD 2020



- Giải Nhất cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh 2019



- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Thủ đô Hà Nội 2018-2019, 2019- 2020



- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" ĐH KTQD 2018-2019, 2019-2020



- Giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH KTQD- Vietcombank" 2020



- Giải Khuyến khích "Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH KTQD" 2019.



- Giải Ba cấp Viện "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2019, 2020



- Nghiên cứu đăng trên Hội thảo khoa học quốc tế "Trade And International Economic Impacts On Vietnamese Firms" 2021



- Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Á về "Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới văn hóa xã hội" 2020



- Tham gia nghiên cứu cấp cơ sở cùng giảng viên về "Khả năng hấp thụ FDI thế hệ mới của Việt Nam".

Hoàng Thanh