Kim Oanh - 'Lối nhỏ vào đời': Tôi không sẵn sàng với mối tình chú cháu!

Nữ diễn viên Quảng Trị cho rằng bản thân có thể chấp nhận 'nửa kia' có quá khứ nhưng với người lớn tuổi hơn quá nhiều thì cô chưa sẵn sàng.

Kim Oanh là một gương mặt diễn viên mới, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả trong những bộ phim truyền hình gần đây. Tuy chưa lập gia đình nhưng nữ diễn viên thường được đạo diễn phân vai vào những trường hợp khá éo le, ngang trái.

Ngoài khả năng diễn xuất tròn vai, Kim Oanh cũng khiến không ít khán giả cảm thấy thương nhớ gương mặt xinh đẹp và chất giọng Quảng Trị nhẹ nhàng, dễ thương.

Mới đây, cô gái đến từ Quảng Trị lại tham gia vào bộ phim mới có tên "Lối nhỏ vào đời". Khác hoàn toàn với những vai nghèo khổ, hiền lành trước đây, trong phim này, Kim Oanh vào vai mẹ kế đầy toan tính, tham lam và thực dụng.

Kim Oanh vừa có cuộc chia sẻ thú vị về vai diễn mới của mình với Infonet:

Trong bộ phim "Lối nhỏ vào đời", Kim Oanh đảm nhận vai người mẹ ghẻ của nam chính. Có thể nói đây là vai diễn "sướng nhất" của bạn vì không phải vào vai cô gái nghèo khổ như những bộ phim trước đây! Cảm xúc của bạn như thế nào?

Trước giờ mình toàn được các đạo diễn giao những vai có số phận khá éo le, ngoan hiền. Nhưng "Lối nhỏ vào đời" là bộ phim đầu mình tham gia và được thể hiện một nhân vật thú vị, là vai phản diện có tính cách phức tạp... vì phải lật mặt rất nhiều cảnh.

Những tập đầu thì chưa khắc hoạ nhiều nhưng càng về sau thì càng thấy rõ sự thảo mai và toan tính của nhân vật Thảo. Thật sự bản thân mình rất muốn thử sức với vai diễn khác những vai diễn từ trước đến giờ mình đã tham gia. Và "Lối nhỏ vào đời" chính là bước ngoặt đó.

Bạn đã chuẩn bị những gì để diễn tả được hết nội tâm nhân vật Thảo? Bạn thấy mình có nét tương đồng nào trong tính cách với nhân vật không?

Về nhân vật Thảo, lúc đầu khán giả sẽ nghĩ là hiền lành, nhưng về sau sẽ rất thú vị. Vì là một nhân vật rất thâm hiểm nên tâm lý khá phức tạp, phải trở mặt liên tục. Đôi khi bản thân mình cũng chưa quen lắm với cách thể hiện ra một người thảo mai, toan tính. Nhưng được sự giúp đỡ của đạo diễn và bạn diễn thì mình cũng đã hoàn thành tốt vai diễn thú vị này.

Nhân vật Thảo khác hẳn với mình ở bên ngoài. Nhân vật này là một người rất toan tính, sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình.

Chất giọng Quảng Trị làm nên "thương hiệu" của Kim Oanh, phải không?

Đúng vậy, từ phim "Những cô gái trong thành phố", chất giọng Quảng Trị đã tạo nên "thương hiệu" của mình. Kim Oanh rất tự hào khi làm được việc đó.

Mình đã tham gia 2 phim đều được nói giọng Quảng Trị là Lan trong "Những cô gái trong thành phố" và Hiền trong "Lửa ấm". Mình rất thích được nói giọng quê mình, nhưng phải tuỳ từng vai diễn thì mình mới có thể áp dụng được.

Chưa kết hôn nhưng các vai diễn của Kim Oanh lại chủ yếu là các nhân vật có gia đình, thậm chí hoàn cảnh gia đình éo le. Bạn đã làm gì để có kinh nghiệm diễn những vai như thế này? Ngoài ra, bạn có lo các vai diễn tình duyên lận đận "ám" vào đời thực không?

Tuy chưa lập gia đình hay trải qua những biến cố gì lớn trong đời nhưng các vai diễn của mình đều có tâm lý khá nặng.

Bản thân là một người diễn viên được đào tạo bài bản thì mình cũng phải tìm hiểu rất nhiều qua những câu chuyện, qua từng bộ phim hay quan sát được ở ngoài đời. Tất cả đều là tư liệu quý cho mình để áp dụng vào phim.

Còn chuyện tình duyên thì mình nghĩ là do duyên số chứ không phải do mình tham gia phim. Mình cứ sống tốt còn duyên là do trời định.

Bạn thấy cảnh nào là tâm đắc nhất trong phim "Lối nhỏ vào đời"?

Cảnh tâm đắc nhất của mình là cảnh Thảo "diễn" trước mặt anh người yêu khi bị phát hiện nói dối. Còn kỉ niệm ấn tượng nhất có lẽ là cảnh mình phải nằm bất động để con rắn bò lên chân. Trước giờ mình rất sợ rắn nhưng may em rắn ấy cũng khá dễ thương!

Trong phim vai diễn của bạn thích người đàn ông đã có gia đình. Ngoài đời, giả sử bạn rung động với một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự thì có sẵn lòng tiến tới?

Đối với mình tất cả mọi chuyện là đều có cái duyên. Cả chuyện tình cảm cũng vậy, nếu gặp một người đàn ông đã từng có gia đình mà người ta thương mình thật sự thì mình cũng sẽ không nghĩ quá nhiều đến chuyện cũ. Bởi vì ai cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, không ai muốn đổ vỡ hết. Đấy là điều chắc chắn và họ cũng có quyền làm lại từ đầu.

Vậy Kim Oanh có sẵn sàng yêu người lớn tuổi hơn mình rất nhiều kiểu như tình yêu "chú - cháu" không?

Mình không ngại một người đã từng đổ vỡ hôn nhân. Nhưng một người hơn mình quá nhiều tuổi thì bản thân mình không sẵn sàng. Thật sự là mình chưa nghĩ đến chuyện yêu một người lớn hơn mình quá nhiều tuổi.

Sau bộ phim "Lối nhỏ vào đời", Kim Oanh rút ra được điều gì? Bạn có dự định gì cho những vai diễn sắp tới không?

Sau bộ phim "Lối nhỏ vào đời", mình nghĩ rằng những điều xấu dù sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện và trả giá. Trên đời luật nhân quả luôn tồn tại, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.

Nghề diễn viên là một cái duyên đối với mình. Từ một cô gái quê được lên Hà Nội học và đến giờ là một diễn viên, đó giờ là mình được thực hiện niềm đam mê của bản thân.

Trong tương lai mình vẫn đang chờ một vai diễn thú vị và nhiều màu sắc hơn nữa.

